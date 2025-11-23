Calcio Femminile
Juventus Women Fiorentina 1-0: le bianconere conquistano una vittoria preziosa! Carbonell segna in recupero. Tre punti pesanti
Juventus Women Fiorentina 1-0: Carbonell decide al 92’, vittoria preziosa e tre punti d’oro per le bianconere
Allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella la Juventus Women conquista una vittoria preziosa contro la Fiorentina grazie al gol di Estela Carbonell nei minuti di recupero. Una rete pesantissima che consente alle bianconere di imporsi 1-0 al termine di una gara combattuta e ricca di occasioni da entrambe le parti.
La partita si accende fin dai primi minuti: la Fiorentina prova a sorprendere la retroguardia juventina con Omarsdóttir, ma la Juve reagisce subito con carattere. Carbonell ispira Godo, che sfiora il vantaggio, mentre Girelli e Vangsgaard creano ulteriori pericoli senza riuscire a concretizzare. Prima dell’intervallo Pinto va vicino al gol con un destro potente, ma Fiskerstrand si oppone con sicurezza.
Nella ripresa le ragazze di Canzi aumentano la pressione: Beccari sfiora il palo, Cambiaghi colpisce la traversa e Brighton spreca una doppia occasione nel finale. Il forcing bianconero trova la sua ricompensa al 92’, quando Carbonell si inserisce con tempismo perfetto e firma la rete decisiva. La Juventus Women porta così a casa tre punti fondamentali, confermando la propria determinazione e capacità di lottare fino all’ultimo istante.
LEGGI COME E’ ANDATA LA PARTITA SU JUVENTUSNEWS24
Inter Women, sogni europei infranti: lo 0-0 con l’Häcken vale l’eliminazione dalla Women’s Europa Cup. Il racconto
Juventus Women, che partita! Le bianconere pareggiano 3-3 contro il Lione in Women’s Champions League: ecco come è andata la sfida
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: «Yildiz ha comportamenti da leader di squadra, è lo spacca moduli e schemi. Italia? Sono convinto che arriverà ai Mondiali»
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Serie A (Andrea Bargione inviato...