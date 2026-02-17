Kalulu torna sull’espulsione in Inter Juve: «Dopo quell’episodio ero molto nervoso. Le scuse di Bastoni? Rispondo così». Le sue parole

Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Galatasaray-Juventus. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel postpartita, il difensore bianconero Pierre Kalulu ha commentato la sconfitta ed è tornato sull’episodio della sua espulsione per doppia ammonizione contro l’Inter.

SUL MATCH – «I gol vengono sempre da errori nostri, succede pero per me la cosa più difficile è stato questo secondo tempo: anche col rosso non dobbiamo concedere tutte queste occasioni. Dobbiamo capire bene cosa è successo, ormai stasera è andata e nel calcio bisogna mettere posto la testa velocemente perché ci sono altre partite».

I MOTIVI DELLA SCONFITTA – «Non ti puoi nascondere dietro alla fatica davanti a una partita di Champions. Stasera è andata così, è molto difficile da capire cosa è successo ma bisogna rialzare la testa e fare meglio».

IL MIO ROSSO IN INTER JUVE – «Ovviamente ero molto nervoso dopo questo episodio, è meglio parlare poco perché dire troppe cose non serve a niente. Devo pensare al campo, ci sono altre persone per parlare di queste cosa».

LE SCUSE DI BASTONI? – «Non ho visto e non ho letto. Dentro di te devi perdonare. Intanto la partita è andata, a questo episodio ci penso la sera e il giorno dopo, devi guardare avanti e non pensarci più».

