Che Karius, per usare un eufemismo, non abbia offerto una prestazione positiva è lampante a tutti: ecco tutte le reazioni sui social

Uno dei trend della serata su Twitter è, senza ombra di dubbi, Karius, portiere del Liverpool. L’estremo difensore si è reso protagonista, suo malgrado di ben due papere nel corso della sfida tra i reds ed il Real Madrid. La prima in occasione della rete dell’1-0, firmata Benzema, e l’altra quando Bale ha messo a referto la sua personalissima doppietta. Gli internauti non ci sono andati di certo leggeri:

C’è chi fa notare che la biografia del portiere su Wikipedia è stata appena aggiornata, inserendo il termine Paperone tra nome e cognome. Oppure chi sottolinea le evidenti qualità estetiche del ragazzo: capelli biondi, tatuaggi, insomma un tronista più che uno sportivo. Immaginando anche un futuro sulle riviste, posando per Armani, Versace e simili. E chi, pensando ai gol subiti, accomuna subito Karius a Gianluigi Donnarumma. O chi ricorda la volontà del padre che avrebbe voluto vederlo come campione di motocross. Poi spazio all’ironia e di tweet divertenti ce ne sono eccome: rivedendo la prestazione di Karius, pare infatti che Zoff stia pensando al ritorno in campo. Ma il tweet più bello resta quello degli applausi dei tifosi reds nei confronti del portiere al triplice fischio finale.