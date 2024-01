Kean Atletico Madrid, affare saltato: i motivi

Moise Kean, attaccante di proprietà della Juventus, non si trasferirà più all’Atletico Madrid. Ecco i motivi che hanno fatto saltare l’affare

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’affare è sfumato a causa dei tempi di recupero dell’attaccante dal suo infortunio che aveva bisogno ancora di due settimane di riabilitazione per tornare in campo. Queste tempistiche non sono andate bene ai colchoneros e dunque la trattativa è saltata.