 Kean Fiorentina, le parole: «La Fiorentina è riuscita a tirare fuori il meglio di me. Il club mi ha dato un’enorme fiducia» - Calcio News 24
Connect with us

Hanno Detto

Kean Fiorentina, le parole: «La Fiorentina è riuscita a tirare fuori il meglio di me. Il club mi ha dato un’enorme fiducia»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

kean

Kean Fiorentina, le parole: «La Fiorentina è riuscita a tirare fuori il meglio di me. Il club mi ha dato un’enorme fiducia». Le parole

Moise Kean, attaccante classe 2000, oggi in forza alla Fiorentina e punto fermo della Nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista al magazine GQ, in cui ha parlato del suo legame con la città di Firenze e del percorso umano e professionale che lo ha portato a maturare dentro e fuori dal campo.

PAROLE – “La Fiorentina è riuscita a tirare fuori il meglio di me, mi ha offerto un grandissimo aiuto. Sentivo di essere precipitato in un buco nero, il club mi ha dato un’enorme fiducia e personalmente ci tenevo a non deludere una squadra e una piazza che mi hanno accolto in un modo così positivo, a ripagare delle persone che mi hanno dato una possibilità così importante. I tifosi della Fiorentina mi hanno fatto sentire a casa, al Viola Park mi hanno messo a disposizione delle attrezzature eccellenti. Insomma, quando sono arrivato a Firenze ho sentito fin da subito il calore di tutti: così mi è tornata addosso la gioia, e in queste condizioni è più semplice fare bene in campo. Dopo un periodo complicato a livello personale, era proprio quello che ci voleva.

Quello di cui avevo bisogno. Per Kean il legame che si è venuto a creare con la Fiorentina è talmente forte, e si manifesta in modo talmente naturale, che gli bastano soltanto due parole, appena otto lettere complessive, per rispondere alla domanda sul perché abbia deciso di rimanere a Firenze. Quella di Moise è una risposta eloquente, in cui c’è davvero tutto: “Perché no? La Serie A si sta aprendo a livello tattico ma soprattutto a livello mentale: il campionato è diventato molto più competitivo. È bello giocare in un contesto del genere, è bello intercettare e vivere una crescita di questo tipo“.

Related Topics:

Hanno Detto

Cagliari, arriva Palestra: «Sono felice di essere qui, non vedo l’ora di iniziare»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

41 minuti ago

on

26 Agosto 2025

By

Immagine WhatsApp 2025 08 26 ore 15.08.39 f0a0588c e1756214289751
Continue Reading

Hanno Detto

Inter, parla Marotta: «Ecco il nostro obiettivo! Chivu è il profilo giusto, la rosa è modellata così»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

21 ore ago

on

25 Agosto 2025

By

Marotta
Continue Reading