Kean Fiorentina, le parole: «La Fiorentina è riuscita a tirare fuori il meglio di me. Il club mi ha dato un’enorme fiducia» - Calcio News 24

Kean Fiorentina, le parole: «La Fiorentina è riuscita a tirare fuori il meglio di me. Il club mi ha dato un’enorme fiducia». Le parole

Moise Kean, attaccante classe 2000, oggi in forza alla Fiorentina e punto fermo della Nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista al magazine GQ, in cui ha parlato del suo legame con la città di Firenze e del percorso umano e professionale che lo ha portato a maturare dentro e fuori dal campo.

PAROLE – “La Fiorentina è riuscita a tirare fuori il meglio di me, mi ha offerto un grandissimo aiuto. Sentivo di essere precipitato in un buco nero, il club mi ha dato un’enorme fiducia e personalmente ci tenevo a non deludere una squadra e una piazza che mi hanno accolto in un modo così positivo, a ripagare delle persone che mi hanno dato una possibilità così importante. I tifosi della Fiorentina mi hanno fatto sentire a casa, al Viola Park mi hanno messo a disposizione delle attrezzature eccellenti. Insomma, quando sono arrivato a Firenze ho sentito fin da subito il calore di tutti: così mi è tornata addosso la gioia, e in queste condizioni è più semplice fare bene in campo. Dopo un periodo complicato a livello personale, era proprio quello che ci voleva.

Quello di cui avevo bisogno. Per Kean il legame che si è venuto a creare con la Fiorentina è talmente forte, e si manifesta in modo talmente naturale, che gli bastano soltanto due parole, appena otto lettere complessive, per rispondere alla domanda sul perché abbia deciso di rimanere a Firenze. Quella di Moise è una risposta eloquente, in cui c’è davvero tutto: “Perché no? La Serie A si sta aprendo a livello tattico ma soprattutto a livello mentale: il campionato è diventato molto più competitivo. È bello giocare in un contesto del genere, è bello intercettare e vivere una crescita di questo tipo“.