Kean alla Rai: «Con Retegui c’è intesa, abbiamo un ottimo commissario tecnico». Le dichiarazioni dell’attaccante, autore di una doppietta

Autore di una doppietta fondamentale, Moise Kean è stato il trascinatore dell’Italia nella folle vittoria per 5-4 contro Israele. Prima il gol che ha permesso agli Azzurri di rientrare negli spogliatoi sull’1-1, poi quello del 2-2 che ha dato il via alla veemente reazione nella ripresa. Intervistato dalla Rai al termine del match, l’attaccante ha espresso tutta la sua soddisfazione per una vittoria ottenuta con il cuore e con la voglia di non arrendersi mai.

Le sue parole celebrano la tenacia di un gruppo che ha saputo soffrire e colpire nei momenti decisivi, fino al gol finale di Tonali. «Crederci fino all’ultimo è il bello del calcio, stasera ci siamo riusciti e abbiamo portato a casa il risultato». L’attaccante ha poi parlato della nascente intesa con il suo partner d’attacco, Mateo Retegui, autore di assist preziosi e sponde fondamentali per la squadra. «Con Retegui mi trovo bene, pian piano ci stiamo cominciando a capire e tra di noi c’è intesa».

La vittoria assume un valore ancora più importante considerando il contesto surreale di una partita giocata a porte chiuse sul campo neutro di Debrecen. Kean ha sottolineato come la squadra abbia voluto mandare un messaggio forte ai tifosi, chiudendo con una dichiarazione di grande fiducia nel nuovo progetto tecnico e nelle possibilità di raggiungere l’obiettivo Mondiale. «Era importante vincere, in questo sport ci si può aspettare di tutto. E’ stato strano giocare senza tifosi, ma abbiamo dato un ottimo segnale a chi ci ha seguito da casa. Crediamo nella qualificazione, siamo un’ottima squadra e abbiamo un ottimo commissario tecnico: possiamo fare tanto».

La doppietta personale lo ha reso protagonista, ma dalle sue parole emerge soprattutto la voce di un leader positivo, consapevole della forza del gruppo e convinto che questa vittoria, per quanto rocambolesca, sia solo il primo passo di un percorso che può portare l’Italia lontano.