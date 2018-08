L’Inter a soli 4 milioni da Keita, ma di mezzo ci si mette… Candreva

Distanza di soli 4 milioni tra Monaco ed Inter per Keita, si lavora per chiudere. Nodo Candreva: l’esterno nerazzurro non è convinto della destinazione monegasca e riflette…

Decisamente più all’ombra della trattativa che potrebbe – o dovrebbe – portare Luka Modric all’Inter, ce n’è un’altra altrettanto interessante che riguarda sempre i nerazzurri: è quella che ha per protagonista l’ex laziale Keita Baldé, giocatore attualmente in forza al Monaco. I francesi, ad un solo anno dall’acquisto dell’attaccante senegalese, sembrerebbero convinti a cederlo: la trattativa fino a ieri è andata avanti quasi spedita, fino a quando non si è presentato davanti un ostacolo, tutto sommato superabile. I monegaschi – infatti – sarebbero fermi sulla propria richiesta di 30 milioni di euro per il cartellino di Keita, mentre l’Inter ne offrirebbe al momento 26 più una percentuale sull’eventuale futura rivendita del giocatore. Si lavora per superare la distanza minima, di appena 4 milioni: Keita del resto avrebbe già dato il via libera per il passaggio in nerazzurro, quindi in massima parte la trattativa dovrebbe essere sistemata.

C’è però un altro fronte caldo sull’asso Milano-Monaco: contestualmente all’acquisto di Keita i nerazzurri, anche e soprattutto per fare cassa, vorrebbero cedere Antonio Candreva, giocatore che alla formazione francese interessa proprio in sostituzione del senegalese di origini spagnole. Qui viene il bello, perché Candreva – pure lui, guarda caso, ex Lazio ed ex compagno di Keita – ha un ricco contratto con l’Inter fino al 2021 e non sarebbe per nulla convinto della destinazione monegasca ad oggi. Non tanto una questione economica – secondo i rumors – quella che farebbe riflettere Candreva sul futuro, quanto piuttosto tecnica: l’esterno vorrebbe provare a giocarsi le proprie chance ancora all’Inter. C’è da dire che per ora – considerati i risultati – non è che ci sia riuscito più di tanto…