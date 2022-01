Kessie Barcellona, c’è l’accordo verbale: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan, Frank Kessie è finito nel mirino del Barcellona: la trattativa coi catalani sembrerebbe a buon punto

Il Milan perderà Kessie in estate. Il centrocampista in scadenza con i rossoneri non ha ancora rinnovato il contratto.

Nelle ultime ore si è fatto avanti il Barcellona e secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, si sarebbe trovato l’accordo verbale con il giocatore. Nessuna firma per ora, ma si punta a chiudere nei prossimi giorni.