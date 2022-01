Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan, il Tottenham in pressing su Kessié. Ma i rossoneri non vogliono farlo partire a gennaio

Il Tottenham spinge per portare Franck Kessié a Londra. Il club inglese avrebbe già fatto la prima mossa e a raccontarlo è il giornalista Marco Conterio, sul suo profilo Twitter.

Il Milan in ogni caso non vuole far partire il giocatore a gennaio.