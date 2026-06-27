Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista ivoriano Kessie è tra i profili valutati per rinforzare la mediana giallorossa in vista della Champions League

La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per affrontare una stagione che vedrà i giallorossi impegnati anche in Champions League. Tra i nomi tornati in orbita capitolina c’è quello di Franck Kessié, centrocampista ivoriano che potrebbe presto salutare l’Al-Ahli per fare ritorno nel calcio europeo.

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Come riportato dal Corriere dello Sport, il profilo dell’ex Milan sarebbe nuovamente finito sul taccuino della dirigenza romanista, alla ricerca di un giocatore capace di garantire forza fisica, esperienza internazionale e solidità in mezzo al campo.

Un profilo già conosciuto da Gasperini

Uno degli aspetti che rendono Kessié particolarmente interessante è il suo passato con Gian Piero Gasperini. L’ivoriano ha infatti mosso i primi passi nel calcio italiano proprio con l’Atalanta, dove ha lavorato agli ordini dell’attuale tecnico della Roma, assimilando principi tattici e intensità di gioco che potrebbero facilitare un eventuale inserimento.

Negli ultimi mesi il suo nome era già stato accostato ai giallorossi, ma ora la pista sembrerebbe essersi riaccesa.

Contratto in scadenza e nuova occasione

L’avventura in Arabia Saudita potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Kessié è infatti in scadenza di contratto con l’Al-Ahli e tra pochi giorni sarà libero di scegliere una nuova destinazione.

L’ingaggio percepito nel campionato saudita, pari a circa 14 milioni di euro a stagione, rappresenta naturalmente una cifra fuori portata per la Roma. Un eventuale ritorno in Serie A passerebbe inevitabilmente attraverso un importante ridimensionamento delle richieste economiche.

Sul giocatore, però, resta alta anche la concorrenza di altri club europei interessati a un centrocampista con il suo curriculum.

Perché Kessié può essere utile alla Roma di Gasperini

Dal punto di vista tattico, Kessié rappresenterebbe un innesto molto funzionale per il calcio di Gasperini.

La sua capacità di abbinare fisicità, corsa, recupero palla e inserimenti offensivi lo rende un centrocampista ideale per un sistema che richiede continui cambi di ritmo e grande intensità nelle due fasi.

Inoltre, conosce già le richieste del tecnico, avendole assimilate durante l’esperienza all’Atalanta. Questo potrebbe ridurre sensibilmente i tempi di adattamento rispetto ad altri profili.

La sua esperienza internazionale, maturata tra Serie A, Liga, Champions League e calcio saudita, offrirebbe alla Roma anche quella leadership necessaria per affrontare una stagione ricca di impegni.

L’unico vero interrogativo riguarda la condizione atletica dopo gli anni trascorsi lontano dai principali campionati europei. Se dovesse ritrovare rapidamente ritmo e continuità, Kessié potrebbe diventare un elemento prezioso nelle rotazioni di Gasperini, garantendo equilibrio, aggressività e qualità in una mediana chiamata a sostenere il doppio impegno tra campionato e coppe.