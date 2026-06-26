Premier League in pressing su Sandro Tonali: Tottenham avanti, Newcastle irremovibile. La valutazione è monstre

Sandro Tonali è diventato uno dei nomi più caldi del mercato inglese. Dopo tre stagioni al Newcastle, il centrocampista italiano è finito al centro delle strategie del Tottenham di Roberto De Zerbi, che lo considera la priorità assoluta per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.

Gli Spurs avrebbero già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore, ma resta da superare l’ostacolo più grande: convincere il Newcastle. La prima offerta da 95 milioni di euro è stata respinta, mentre il Manchester City osserva da vicino l’evoluzione della trattativa ed è pronto a spingersi fino a 100‑105 milioni. I Magpies, però, hanno fissato una richiesta molto chiara: non meno di 115 milioni per lasciar partire il classe 2000.

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Il contesto: Guimarães verso l’Arsenal, Tonali può diventare un record

Nel frattempo, il Newcastle sta portando avanti anche la trattativa per la cessione di Bruno Guimarães all’Arsenal. Se l’operazione dovesse andare in porto, i bianconeri avrebbero margine per valutare l’uscita di Tonali, che diventerebbe così il calciatore italiano più costoso di sempre: supererebbe il record di Mateo Retegui (68,5 milioni) e migliorerebbe anche il suo stesso trasferimento dal Milan al Newcastle, avvenuto nel 2023 per 58,9 milioni.

Una trattativa destinata a infiammare il mercato

Con Tottenham e Manchester City pronte a rilanciare e il Newcastle deciso a non svendere, il dossier Tonali è destinato a diventare uno dei temi centrali dell’estate inglese. De Zerbi lo vuole, il City ci pensa, i Magpies resistono: la sensazione è che la partita sia appena iniziata.