Disastro Uruguay ai Mondiali: il caso Muslera, la follia di Canobbio, la furia di Bielsa e lo spogliatoio spaccato. Cronaca di una notte horror

Uruguay eliminato ai Mondiali 2026: la cronaca di una notte horror che ha portato al clamoroso flop nella competizione iridata

Prima del fischio d’inizio della rassegna iridata, Marcelo Bielsa si era espresso con una profezia decisamente cupa: “Sarà il Mondiale peggiore di sempre“. Tuttavia, l’esperto commissario tecnico argentino difficilmente avrebbe immaginato che il suo Uruguay si sarebbe trasformato nella delusione più cocente dell’intera competizione. La definitiva sconfitta subita contro la Spagna di Luis de la Fuente ha sancito l’inaspettata eliminazione della Celeste, incapace di superare un raggruppamento che comprendeva anche compagini sulla carta abbordabili come Arabia Saudita e Capo Verde. Il triplice fischio finale ha dato il via a una scia di fortissime polemiche, tra scenate nervose del ct e gesti sconsiderati dei calciatori sia sul terreno di gioco che fuori.

Il caso Muslera e la frattura insanabile con Valverde

La spedizione uruguaiana ha iniziato a vacillare sul rettangolo verde a causa di clamorosi errori individuali. Il portiere Fernando Muslera è stato infatti protagonista di un’ennesima e pesante ingenuità, spingendo Bielsa a una drastica decisione: la sostituzione immediata del pezzo da novanta durante l’intervallo.

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La tensione è salita ulteriormente al minuto 57, quando il tecnico ha richiamato in panchina la stella del Real Madrid, Federico Valverde, per inserire Viñas. Il centrocampista non ha affatto gradito la scelta dell’allenatore: una volta raggiunta la panchina, si è coperto la bocca con la divisa da gioco per nascondere la rabbia. Secondo diverse indiscrezioni circolate con insistenza sui social, il classe ’97 avrebbe rivolto parole irripetibili e insulti pesanti all’indirizzo del proprio allenatore, a testimonianza di una rottura ormai totale tra il gruppo e la guida tecnica.

La follia di Canobbio e lo sfogo televisivo del “Loco”

Il punto di non ritorno si è verificato al 95′ del match. L’esterno Agustín Canobbio è stato punito con un cartellino rosso diretto a causa di un bruttissimo intervento ai danni del difensore iberico Cubarsí. Ricevuta l’espulsione, il calciatore ha perso completamente il controllo, arrivando a spintonare e a mettere le mani addosso all’arbitro Ismail Elfath. Un comportamento inaccettabile che costerà al giocatore una lunghissima e pesante squalifica da parte degli organi disciplinari della FIFA.

Il clima di estremo nervosismo ha contagiato anche lo stesso Bielsa nel post-partita. È diventato immediatamente virale il filmato del ct che urla infuriato a bordo campo prima dell’inizio delle interviste di rito, irritato per un ritardo tecnico nei collegamenti televisivi. Il “Loco” ha poi liquidato la giornalista presente con risposte telegrafiche e prive di reali spiegazioni calcistiche, siglando l’atto finale di un’avventura mondiale fallimentare e contraddistinta da una gestione dello spogliatoio ormai fuori controllo.