Secondo La Gazzetta dello Sport, il confronto tra Carnevali e Spalletti ha definito la linea: basta attese, il futuro di Vlahovic va deciso subito

Il futuro di Dusan Vlahovic entra nella sua fase più delicata. Dopo settimane di riflessioni e contatti, la Juventus è arrivata a un bivio: continuare ad aspettare una risposta dell’attaccante oppure chiudere definitivamente il capitolo e concentrarsi sul mercato in entrata.

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Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi si è svolto un confronto tra il nuovo amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali e il tecnico Luciano Spalletti, utile per fare il punto sulle strategie bianconere in vista della nuova stagione.

L’ultima proposta della Juventus

La dirigenza aveva riaperto il dialogo con l’entourage del centravanti serbo mettendo sul tavolo una nuova proposta contrattuale. L’idea era quella di un accordo, anche di breve durata, con uno stipendio intorno agli 8 milioni di euro, cifra raggiungibile attraverso bonus e premi.

Una mossa pensata per trattenere un giocatore che, nonostante una stagione altalenante, continua a rappresentare un patrimonio tecnico importante.

Finora, però, non è arrivata alcuna risposta.

Proprio questo silenzio starebbe convincendo la Juventus a cambiare definitivamente approccio.

Carnevali e Spalletti allineati: serve una decisione

Secondo La Gazzetta dello Sport, dal confronto tra Carnevali e Spalletti è emersa una linea comune: la società non può più permettersi di restare bloccata nell’attesa.

L’obiettivo è pianificare il nuovo reparto offensivo senza ulteriori incertezze.

L’arrivo di Kolo Muani, sempre più vicino, rappresenterebbe solo una parte del progetto offensivo e non sarebbe sufficiente da solo a completare il reparto. Per questo motivo diventa fondamentale capire subito se Vlahovic farà ancora parte della Juventus oppure no.

Spalletti cambia posizione

Il tecnico bianconero era stato tra i principali sostenitori della permanenza del centravanti serbo, convinto che il giocatore potesse rilanciarsi in un nuovo progetto tecnico.

Con il passare dei giorni, però, anche Spalletti avrebbe preso atto della situazione.

Di fronte alla mancanza di segnali concreti da parte del giocatore e del suo entourage, anche l’allenatore avrebbe sposato la linea della società: serve una risposta immediata, perché il mercato non può aspettare.

Il Besiktas osserva, le alternative sono poche

Nel frattempo, l’interesse più concreto arriverebbe dalla Turchia.

Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, il Besiktas starebbe valutando un’importante operazione economica per convincere Vlahovic a trasferirsi a Istanbul, con un investimento complessivo che comprenderebbe cartellino, bonus alla firma, commissioni e ingaggio.

Al momento, invece, non risultano movimenti concreti da parte di club come Bayern Monaco o Barcellona, destinazioni che sarebbero particolarmente gradite all’entourage del calciatore.

Le prossime ore potrebbero quindi essere decisive per mettere la parola fine a una vicenda che si trascina ormai da troppo tempo.

Giusto che la Juventus si separi da Vlahovic?

Dal punto di vista della programmazione, la scelta appare comprensibile. Una società che vuole costruire una squadra competitiva non può restare in attesa di una decisione così importante mentre il mercato entra nella sua fase cruciale.

Dal punto di vista tecnico, perdere un attaccante con le qualità di Vlahovic rappresenterebbe comunque un rischio, soprattutto se non dovesse arrivare un sostituto dello stesso livello.

Se però il rapporto tra club e giocatore è arrivato a un punto di stallo e manca la volontà reciproca di proseguire insieme, una separazione può diventare la soluzione migliore per entrambe le parti. In questo caso la Juventus avrebbe finalmente la possibilità di costruire il proprio futuro senza ulteriori incertezze, mentre Vlahovic potrebbe cercare un ambiente in cui rilanciarsi con nuove motivazioni.