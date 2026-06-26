Mondiali
Pagelle Norvegia Francia: Dembele in versione Pallone d’Oro, Maignan decisivo. Il turnover di Solbakken non paga – VOTI
Pagelle Norvegia Francia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026
Pagelle Norvegia Francia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026
NORVEGIA: Selvik 5.5; Aursnes 5, Falchener 5 (66′ Langas 5.5), Ostigard 5, Bjorkan 5 (46′ Pedersen 5.5); Aasgaard 6.5, Berg 5.5, Thorsvedt 5 (46′ Thorsby 5.5); Bobb 6.5 (83′ Nusa SV), Strand-Larsen 4.5, Schjelderup 5.5 (83′ Hauge SV). All. Solbakken 5
FRANCIA: Maignan 7.5; Kounde 6, Upamecano 6 (76′ Konate SV), Lacroix 6, Theo Hernandez 5.5; Tchouameni 6.5, Kone 6.5; Dembele 9 (65′ Barcola 6), Olise 6.5 (65′ Cherki 6), Doué 7; Mbappé 7.5. All. Stephan 7.5