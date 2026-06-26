Mondiali
Moviola Senegal Iraq, un rosso che cambia tutto! Gli episodi dubbi della sfida diretta da Taylor
Moviola Senegal Iraq: gli episodi dubbi del match diretto da Taylor, valido per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026
Il perentorio successo del Senegal ai danni dell’Iraq per 5-0 mantiene intatte le speranze della selezione africana di proseguire la propria avventura ai Mondiali 2026. I Leoni della Teranga archiviano la fase a gironi posizionandosi al terzo posto con 3 punti, un bottino che lascia vive le chance di agguantare la qualificazione agli ottavi di finale attraverso il ripescaggio delle migliori terze. Sotto il profilo della moviola, la sfida è stata diretta con polso fermo dall’arbitro inglese Anthony Taylor, protagonista della decisione più importante del match nei primi minuti di gioco e attento nel gestire le fiammate della ripresa.
L’episodio chiave: l’intervento del VAR e il rosso a Sulaka
La dinamica dell’incontro è cambiata radicalmente intorno al 10′ del primo tempo a causa di un grave fallo di gioco. Il difensore dell’Iraq Rebin Sulaka frana pesantemente su un avversario nel tentativo di arrestare un’azione pericolosa del Senegal. Inizialmente, il direttore di gara britannico decide di sanzionare l’infrazione mostrando il cartellino giallo.
Pochi istanti dopo, la sala della tecnologia richiama il fischietto di Premier League a una revisione sul monitor a bordo campo per un potenziale grave fallo di gioco. Dopo aver analizzato attentamente i replay all’On-Field Review, Taylor torna sui suoi passi: cancella l’ammonizione ed estrae un ineccepibile cartellino rosso diretto al minuto 13. Il verdetto del VAR è assolutamente corretto, considerata l’altezza dell’impatto e il pericolo arrecato all’incolumità del calciatore senegalese.
Il controllo della gara: sanzioni, fuorigioco e i brividi nel finale
Nel prosieguo della contesa, l’arbitraggio si è mantenuto lineare ed efficace, spegnendo sul nascere qualsiasi principio di nervosismo. Al 18′ arriva una corretta sanzione disciplinare per la squadra africana: Abdoulaye Seck rimedia un cartellino giallo sacrosanto a causa di un contrasto eccesivamente ruvido a centrocampo. Ottimo anche il tempismo degli assistenti di linea che, al 45’+3′, ravvisano una chiara posizione di fuorigioco dell’attacco senegalese.
I momenti più intensi della ripresa si registrano a ridosso dell’ultimo quarto d’ora di gioco. Al minuto 75, la sfortuna nega la gioia della rete a Sadio Mané: la stella della formazione africana lascia partire un autentico missile terra-aria che supera il portiere avversario ma si stampa clamorosamente contro la traversa.
Appena un minuto dopo il legno colpito, al 76′, gli animi si surriscaldano a centrocampo per una dura entrata del calciatore iracheno Amir Al Ammari. L’arbitro Taylor interviene immediatamente per placare le proteste ed estrae dalle proprie tasche un inevitabile cartellino giallo nei confronti del centrocampista. Nel finale, il direttore di gara controlla agilmente il match, segnalando prontamente un fallo in attacco di Iliman Ndiaye al 67′ e un successivo intervento irregolare di Kevin Yakob. All’82’, il gol di Ndiaye che cala il pokerissimo e al 90′ l’ammonizione di Doski. Una direzione complessivamente eccellente e priva di sbavature.