Moviola Norvegia Francia, Theo Hernandez causa un rigore! Gli episodi dubbi del match diretto da Oliver

Moviola Norvegia Francia: gli episodi dubbi del match diretto da Oliver, valido per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026

La fase a gironi dei Mondiali 2026 si chiude con il successo per 1-3 dei transalpini, un verdetto che vede la Francia prima nel raggruppamento e la Norvegia qualificata come seconda. Oltre alla straordinaria tripletta di Ousmane Dembélé, la sfida ha offerto diversi spunti di analisi per la moviola, sotto la direzione dell’esperto fischietto inglese Michael Oliver.

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L’episodio chiave: il fallo di Theo Hernandez e il penalty

Il caso da moviola più rilevante dell’incontro si materializza in apertura di secondo tempo, al minuto 48. Theo Hernandez interviene in modo irruento all’interno della propria area di rigore, abbattendo vistosamente il diretto rivale. Oliver si trova in posizione ottimale e non ha esitazioni: indica immediatamente il dischetto concedendo il calcio di rigore alla Norvegia. La scelta dell’arbitro britannico è ineccepibile, data la dinamica dell’impatto.

Dagli undici metri, al 50′, si presenta Jørgen Larsen con l’opportunità di riaprire una contesa ferma sul punteggio di 1-3. La sua esecuzione rasoterra sulla destra viene però intercettata da un monumentale Mike Maignan, straordinario nel blindare la propria porta bloccando la sfera in sicurezza.

La gestione disciplinare e i fuorigioco

Dal punto di vista della gestione dei cartellini, il direttore di gara impone la propria autorità sin dalle prime battute. Al 10′ è corretto il cartellino giallo per Patrick Berg, punito per una scivolata pericolosa e fuori tempo. Pochi minuti più tardi, al 13′, Oliver sceglie invece la linea del richiamo verbale nei confronti di Aurélien Tchouaméni, autore di un’infrazione energica giudicata tuttavia non meritevole dell’ammonizione.

Ineccepibili anche le decisioni della terna sui falli di mano e sulle posizioni di offside. Al 40′ viene giustamente sanzionato un fallo di mano di Jules Koundé a centrocampo. Sul fronte del fuorigioco, gli assistenti operano con precisione chirurgica: fermato prima Dembélé al 16′ e poi, al minuto 61, viene interrotta l’azione offensiva dei Bleus per la posizione irregolare del difensore Maxence Lacroix sugli sviluppi di una punizione. Una direzione di gara autorevole che ha garantito la totale regolarità della sfida.