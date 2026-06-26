De Vrij lascia l’Inter e vola al Panathinaikos: si chiude l’era italiana del difensore durata 12 anni

De Vrij diventerà un nuovo giocatore del Panathinaikos: addio all’Italia del difensore dopo ben 12 anni. La sua storia

Un lunghissimo, glorioso e vincente capitolo della storia recente della Serie A giunge ufficialmente al capolinea. Stefan de Vrij lascia l’Inter e l’Italia per trasferirsi al Panathinaikos! L’operazione chiusa in modo definitivo tra le parti proietta il difensore centrale olandese verso una nuova avventura professionale nella Super League greca. Dopo l’accordo totale trovato, secondo Fabrizio Romano, il calciatore sarà presto ad Atene per visite mediche e firme, formalizzando così il suo addio definitivo al calcio italiano.

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Dodici anni da pilastro in Serie A: la straordinaria epopea italiana di de Vrij

Con la partenza del classe 1992, il nostro campionato perde uno dei registi difensivi più intelligenti, eleganti e tatticamente preparati degli ultimi quindici anni. L’avventura italiana di de Vrij era iniziata lontano, nell’estate del 2014, quando la Lazio decise di scommettere su di lui prelevandolo dal Feyenoord all’indomani di un Mondiale vissuto da assoluto protagonista con la maglia dell’Olanda. All’ombra del Colosseo, il centrale si è imposto rapidamente come un top player assoluto del ruolo, collezionando oltre 110 presenze ufficiali e conquistando una Supercoppa Italiana nel 2017, superando in finale la Juventus.

Il definitivo salto di qualità, sia in termini di palmarès sia di consacrazione internazionale, si è però concretizzato nel 2018 grazie al suo trasferimento a parametro zero all’Inter. In maglia nerazzurra de Vrij è diventato il guardiano indiscusso e il perno centrale della linea difensiva a tre, prima sotto la guida tecnica di Antonio Conte e successivamente con Simone Inzaghi. Insieme a Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, ha composto una delle retroguardie più solide e invidiate d’Europa.

I suoi straordinari meriti sul campo sono stati certificati anche a livello individuale: nella stagione 2019/20 è stato infatti eletto miglior difensore della Serie A. Un premio prestigioso che ha fatto da preludio a una striscia di successi collettivi eccezionale. Nel corso della sua militanza a Milano, l’olandese ha arricchito la propria bacheca vincendo tre Scudetti (quello del diciannovesimo titolo nel 2021, quello storico della seconda stella e quello appena cucito sul petto), tre Coppe Italia e ben quattro Supercoppe Italiane. In totale, la sua gloriosa esperienza nel nostro Paese si chiude con un bottino monumentale da 300 presenze nel massimo campionato, nobilitate da una leadership silenziosa e da un rendimento sempre di altissimo livello.

La nuova sfida ad Atene: il Panathinaikos si assicura un leader

Ora per de Vrij è tempo di voltare pagina e iniziare un nuovo percorso. Il Panathinaikos si assicura un profilo di assoluta caratura internazionale, un calciatore integro e abituato alle grandi pressioni della Champions League. Il club ellenico inserisce così nel proprio scacchiere un leader carismatico per dare l’assalto al titolo nazionale, mentre l’Inter saluta un professionista esemplare, alleggerendo il monte ingaggi per rimodellare la propria difesa.