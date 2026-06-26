Brasile furioso, esposto alla FIFA per il gol annullato a Vinicius contro la Scozia: il comunicato delle Federazione e il messaggio per Infantino

La Federcalcio brasiliana ha deciso di muoversi ufficialmente dopo l’episodio che ha coinvolto Vinicius Junior nella sfida tra Brasile e Scozia, valida per l’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. La Seleção, vittoriosa per 3-0, ha chiuso la partita senza particolari problemi sul piano del risultato, ma il gol annullato all’esterno del Real Madrid ha acceso le polemiche.

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L’episodio è arrivato al 22° minuto, quando Vinicius, già autore di una doppietta nel primo tempo, aveva recuperato palla nei pressi dell’area avversaria su Jack Hendry e si era involato verso la porta, battendo il portiere scozzese. La rete avrebbe significato tripletta personale per il fuoriclasse brasiliano.

Brasile FIFA, il VAR cancella il gol di Vinicius

L’arbitro messicano Cesar Arturo Ramos, dopo una on-field review al VAR, ha però deciso di annullare il gol, ravvisando un fallo di Vinicius Junior nel contrasto con il difensore scozzese. Una scelta che ha provocato la reazione immediata del giocatore, visibilmente contrariato per la decisione arbitrale.

Il numero del Real Madrid si è rivolto al direttore di gara protestando apertamente: «Questa è una vergogna». Parole che hanno raccontato la frustrazione del brasiliano per una rete prima convalidata dal campo e poi cancellata dopo il controllo al monitor.

Brasile FIFA, la protesta ufficiale della CBF

In seguito all’accaduto, la CBF ha presentato una nota formale di protesta alla FIFA, contestando la gestione arbitrale dell’incontro tra Scozia e Brasile. Il documento, firmato dal presidente federale Samir Haoud e indirizzato al presidente della FIFA Gianni Infantino, si concentra soprattutto sull’utilizzo del VAR.

Secondo la posizione della federazione brasiliana, il protocollo dovrebbe prevedere l’intervento solo davanti a un chiaro ed evidente errore. Nella stessa comunicazione, Haoud avrebbe inoltre richiesto che Cesar Arturo Ramos non venga più designato per le prossime partite della Seleção. La vicenda resta dunque aperta e potrebbe avere ulteriori sviluppi nelle prossime ore.