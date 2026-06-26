Il Milan ha individuato in Gonçalo Ramos il suo nuovo nuovo numero 9 ideale: trattativa avviata col PSG per il centravanti portoghese

Il Milan ha individuato in Gonçalo Ramos il profilo ideale per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha già avviato la trattativa con il PSG e avrebbe presentato una prima proposta per il centravanti portoghese, oggi considerato il nome più adatto per riempire il vuoto lasciato negli ultimi anni nell’area di rigore milanista.

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La richiesta del club francese supera i 40 milioni di euro, mentre l’offerta del Milan sarebbe al momento inferiore. La possibile intesa potrebbe però arrivare intorno ai 45 milioni, tra parte fissa e bonus. Per il giocatore sarebbe pronto un lungo contratto da circa 4 milioni di euro a stagione. I contatti con l’agente Jorge Mendes sono entrati in una fase importante.

Gonçalo Ramos Milan, Amorim vuole un centravanti di peso

La scelta del Milan nasce da una necessità chiara: riportare in rosa un attaccante capace di garantire gol, presenza e continuità. Dopo l’addio di Olivier Giroud, il club rossonero non ha più trovato un vero riferimento offensivo in grado di incidere con regolarità.

Anche Ruben Amorim avrebbe indicato la punta come priorità assoluta. Il nuovo allenatore vuole valutare la rosa a disposizione, ma sul centravanti non sembrano esserci dubbi: serve un profilo pronto, forte e in grado di spostare gli equilibri.

Gonçalo Ramos Milan, numeri e carriera del portoghese

Gonçalo Ramos, classe 2001, è considerato un attaccante ancora giovane ma già con una carriera importante alle spalle. Con il Benfica aveva raggiunto quota 25 gol il 2 aprile 2023, diventando il più giovane calciatore nella storia del club a riuscirci, superando un primato che apparteneva a Eusebio.

In Portogallo aveva chiuso con 41 reti in 106 partite, prima del passaggio al PSG, che lo acquistò nel 2023 per 65 milioni più 15 di bonus. A Parigi ha segnato 45 gol in 111 gare, contribuendo anche al percorso europeo dei francesi con 5 reti nelle ultime due edizioni di Champions League.

Gonçalo Ramos Milan, disponibilità alla nuova sfida

Nel suo palmarès figurano il campionato portoghese, due Champions League con il PSG, trofei nazionali francesi, Supercoppa Europea e Nations League con il Portogallo. Ora, secondo La Gazzetta dello Sport, Ramos avrebbe aperto alla possibilità di una nuova avventura: «Ora si è detto disposto a nuova sfida in rossonero».