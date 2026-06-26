Atalanta News
Atalanta in ansia, infortunio muscolare per Hien al Mondiale con la Svezia
Atalanta in ansia, infortunio muscolare per Hien al Mondiale con la Svezia durante la sfida contro il Giappone: le sue condizioni
Brutte notizie per l’Atalanta dai Mondiali. Isak Hien è stato costretto a lasciare il campo durante la sfida tra Svezia e Giappone a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. Un episodio che ha subito acceso la preoccupazione attorno alle condizioni del difensore nerazzurro.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Hien Atalanta, stop durante Svezia-Giappone
Il centrale si è fermato poco dopo la mezz’ora mentre stava rincorrendo un pallone. Hien si è accasciato a terra dolorante e ha immediatamente richiamato l’attenzione dello staff medico. Dopo i primi controlli in campo, il difensore è stato sostituito e ha lasciato il terreno di gioco con l’aiuto dei sanitari.
Hien Atalanta, attesa per gli esami
Nei prossimi giorni gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’infortunio. La preoccupazione però cresce: secondo Sos Fanta, Hien rischia di aver già chiuso il suo Mondiale e il problema potrebbe condizionare anche l’inizio della preparazione estiva con l’Atalanta.