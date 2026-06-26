Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Atalanta News

Atalanta in ansia, infortunio muscolare per Hien al Mondiale con la Svezia

Published

1 ora ago

on

By

Hien Giappone Svezia

Atalanta in ansia, infortunio muscolare per Hien al Mondiale con la Svezia durante la sfida contro il Giappone: le sue condizioni

Brutte notizie per l’Atalanta dai Mondiali. Isak Hien è stato costretto a lasciare il campo durante la sfida tra Svezia e Giappone a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. Un episodio che ha subito acceso la preoccupazione attorno alle condizioni del difensore nerazzurro.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Hien Atalanta, stop durante Svezia-Giappone

Il centrale si è fermato poco dopo la mezz’ora mentre stava rincorrendo un pallone. Hien si è accasciato a terra dolorante e ha immediatamente richiamato l’attenzione dello staff medico. Dopo i primi controlli in campo, il difensore è stato sostituito e ha lasciato il terreno di gioco con l’aiuto dei sanitari.

Hien Atalanta, attesa per gli esami

Nei prossimi giorni gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’infortunio. La preoccupazione però cresce: secondo Sos Fanta, Hien rischia di aver già chiuso il suo Mondiale e il problema potrebbe condizionare anche l’inizio della preparazione estiva con l’Atalanta.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×