Atalanta in ansia, infortunio muscolare per Hien al Mondiale con la Svezia durante la sfida contro il Giappone: le sue condizioni

Brutte notizie per l’Atalanta dai Mondiali. Isak Hien è stato costretto a lasciare il campo durante la sfida tra Svezia e Giappone a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. Un episodio che ha subito acceso la preoccupazione attorno alle condizioni del difensore nerazzurro.

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Hien Atalanta, stop durante Svezia-Giappone

Il centrale si è fermato poco dopo la mezz’ora mentre stava rincorrendo un pallone. Hien si è accasciato a terra dolorante e ha immediatamente richiamato l’attenzione dello staff medico. Dopo i primi controlli in campo, il difensore è stato sostituito e ha lasciato il terreno di gioco con l’aiuto dei sanitari.

Hien Atalanta, attesa per gli esami

Nei prossimi giorni gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’infortunio. La preoccupazione però cresce: secondo Sos Fanta, Hien rischia di aver già chiuso il suo Mondiale e il problema potrebbe condizionare anche l’inizio della preparazione estiva con l’Atalanta.