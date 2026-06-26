La nuova Juventus che corre ha bisogno di Randal Kolo Muani: velocità, stacco e istinto da bomber

Kolo Muani può essere l’attaccante perfetto per Spalletti: velocità, capacità di attaccare la profondità e gioco aereo lo rendono ideale per il calcio dinamico che la Juve vuole costruire.

Randal Kolo Muani è tornato al centro del mercato juventino non per nostalgia, ma perché incarna caratteristiche tecniche e atletiche che si sposano con il progetto di Luciano Spalletti. Dopo la parentesi positiva a Torino nella seconda metà della stagione 2024/25 (10 gol in 22 presenze), il francese resta un profilo gradito ai bianconeri e al giocatore stesso, che spinge per un ritorno.

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Tre motivi per cui Kolo Muani è l’attaccante giusto per Spalletti

Esperienza e adattabilità in grandi contesti. Dopo il trasferimento al PSG e il prestito al Tottenham, Kolo Muani ha accumulato esperienza internazionale che lo rende pronto a gestire pressioni e rotazioni in una squadra ambiziosa come la Juve. La trattativa con il PSG è viva: il club francese valuta il giocatore intorno ai 40 milioni, mentre la Juve cerca formule (prestito con obbligo o offerta intorno a 30–35 milioni) per chiudere l’affare.

Attaccante della profondità. Kolo Muani è ‘costruito‘ per correre alle spalle delle difese: la sua accelerazione e il timing delle scelte di corsa creano costantemente spazi per i compagni e per finalizzare in profondità, qualità che Spalletti valorizza nel suo gioco offensivo. Le analisi tattiche lo descrivono come un giocatore che allunga le linee e apre varchi con scatti continui.

Versatilità e gioco aereo. Pur non essendo un “boa” classico, Kolo Muani ha dimostrato ottimo tempismo nel gioco aereo e capacità di duello fisico palla al piede; può giocare sia come prima punta sia come riferimento mobile, offrendo soluzioni diverse in fase di finalizzazione. La sua altezza (1,87 m) e il repertorio tecnico lo rendono efficace anche sui cross.

Se la Juve vuole un attaccante che interpreti il calcio di Spalletti — corsa, profondità e imprevedibilità — Kolo Muani è un’opzione coerente e già testata in bianconero. La chiave resta la formula economica: trovare l’intesa con il PSG senza compromettere il bilancio.