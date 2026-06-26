Il ritorno in Serie A di Kessié è possibile: Juventus avanti! I costi non sarebbero proibitivi: la strategia dei bianconeri per il centrocampista

Franck Kessié è pronto a lasciare l’Arabia Saudita e a tornare protagonista nel grande calcio europeo. Dopo tre stagioni con la maglia dell’Al-Ahli, l’ex centrocampista del Milan ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e punta con decisione al rientro in Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il profilo dell’ivoriano è stato proposto sia alla Juventus sia all’Atalanta, con i bianconeri che al momento sembrano in vantaggio.

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Il classe 1996 rappresenta una delle occasioni più interessanti del mercato a parametro zero: esperienza internazionale, forza fisica, capacità di inserimento e leadership sono qualità che continuano a renderlo un nome molto appetibile per le big italiane.

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Kessié Juventus, Spalletti convinto dopo il Mondiale

La Juventus segue Kessié da diversi mesi. Inizialmente, alla Continassa, c’era qualche perplessità legata ai ritmi del campionato saudita e alla reale condizione atletica del giocatore. Le prestazioni offerte al Mondiale con la Costa d’Avorio, però, hanno cambiato la percezione interna.

Luciano Spalletti lo ha osservato con attenzione nelle gare contro Ecuador, Germania e Curaçao, apprezzandone l’impatto fisico e la capacità di incidere in entrambe le fasi. Il gol segnato contro la Germania ha ulteriormente confermato la sua condizione e la voglia di tornare centrale in un contesto competitivo.

Per il tecnico bianconero, Kessié potrebbe essere il profilo giusto per aggiungere personalità, corsa e inserimenti alla mediana della Juventus.

Kessié Juventus, prima servono le uscite a centrocampo

L’operazione resta però legata alle cessioni. La Juventus ha un centrocampo numericamente molto affollato, con giocatori come Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Teun Koopmeiners, Douglas Luiz, Arthur, Vasilije Adzic e Fabio Miretti. Proprio Miretti resta tra i profili più vicini all’addio.

Prima di affondare il colpo, il club dovrà quindi alleggerire la rosa e liberare spazio anche sul monte ingaggi. Giovanni Carnevali avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore, riscontrando un gradimento reciproco. L’ingaggio richiesto da Kessié si aggirerebbe tra i 4 e i 5 milioni di euro a stagione, cifra molto più bassa rispetto ai circa 14 milioni percepiti in Arabia.

Kessié Juventus, anche l’Atalanta valuta il colpo

Sul centrocampista resta vigile anche l’Atalanta, alla ricerca di un rinforzo importante dopo il rientro di Yunus Musah al Milan e la cessione di Ederson al Manchester United. Maurizio Sarri stima da tempo le caratteristiche dell’ex rossonero, ma i costi dell’operazione rappresentano un ostacolo più pesante per i parametri della società bergamasca.

La Juventus, invece, può avere margini maggiori per sostenere l’investimento. Kessié aspetta la chiamata giusta: il ritorno in Italia è una possibilità concreta.