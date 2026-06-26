Verso il Mondiale per Club 2029: FIFA ed EFC valutano una partnership che può cambiare il nuovo torneo

In vista della seconda edizione del Mondiale per Club 2029, in programma nell’estate del 2029, la FIFA e l’European Football Clubs – il nuovo nome della vecchia ECA, che oggi rappresenta oltre 700 club europei – stanno valutando la possibilità di una collaborazione per la gestione del torneo. A riportarlo è The Guardian, secondo cui il dialogo tra le parti è già avviato.

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Possibili cambiamenti: addio al limite di due squadre per Paese

L’ipotesi di una partnership potrebbe aprire la strada a modifiche significative rispetto alla prima edizione del 2025, disputata negli Stati Uniti e vinta dal Chelsea in finale contro il Paris Saint‑Germain, il cui presidente Nasser Al‑Khelaifi guida oggi la EFC.

Tra le proposte al vaglio c’è l’eliminazione del vincolo che limita a due il numero massimo di squadre per singolo Paese. In questo scenario, oltre alle vincitrici dei titoli continentali, verrebbero selezionati club in base al ranking speciale che considera i punti ottenuti in Champions League.

Una modifica che spalancherebbe le porte a un numero maggiore di squadre della Premier League, oggi la lega più rappresentata ai vertici europei.

Ipotesi ampliamento a 48 squadre

Da tempo si discute anche di un possibile ampliamento del torneo, seguendo il modello dei Mondiali per Nazionali: l’idea è portare il Mondiale per Club a 48 partecipanti.

Questo comporterebbe un aumento dei posti per ogni confederazione, UEFA inclusa (che nel 2025 ne aveva 12). Una scelta che favorirebbe ulteriormente i club inglesi, sempre più protagonisti in Europa.

Il tema dell’ampliamento era già emerso prima dell’edizione 2025, quando campioni nazionali come Liverpool, Barcellona e Napoli erano rimasti esclusi dalle 32 partecipanti.

Perché la collaborazione FIFA‑EFC può accelerare tutto

Una partnership tra FIFA ed EFC potrebbe accelerare il progetto di espansione. La EFC ha già un rapporto consolidato con la UEFA attraverso UC3, la joint venture che gestisce i diritti commerciali delle competizioni europee per club e che ha portato a un incremento del 25% dei ricavi nel ciclo 2027‑2031.

Un modello simile potrebbe essere replicato anche per il Mondiale per Club, nonostante i rapporti tra FIFA ed EFC non siano stati semplici negli ultimi anni. Le tensioni erano esplose alla vigilia dell’edizione 2025, quando la FIFA aveva mantenuto il pieno controllo del torneo.

Negli ultimi mesi, però, il clima è cambiato: la soddisfazione UEFA per la collaborazione con EFC ha riaperto il dialogo anche con la FIFA.

Più squadre europee, più valore commerciale

Un Mondiale per Club ampliato garantirebbe una maggiore presenza di club europei e, di conseguenza, un aumento del valore commerciale del torneo. Un aspetto cruciale per la FIFA, che nella prima edizione ha incontrato difficoltà nella vendita dei diritti televisivi, anche a causa dei tempi stretti rispetto alla Champions League, ormai da anni il principale catalizzatore di investimenti per i broadcaster.