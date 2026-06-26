Gonçalo Ramos idea Milan: dinamismo e fiuto del gol per il salto di qualità rossonero del nuovo corso Amorim

Gonçalo Ramos è il profilo che il Milan cerca: dinamismo, capacità di attaccare la profondità e numeri concreti in stagione lo rendono un’opzione credibile per rinforzare l’attacco rossonero.

Gonçalo Ramos arriva al Milan come idea concreta: il giocatore del Paris Saint‑Germain ha già manifestato gradimento per la destinazione e i primi contatti con l’agente Jorge Mendes sono stati avviati. Il suo contratto con il PSG scade il 30 giugno 2028 e il portoghese ha costruito in Francia una produzione offensiva significativa che giustifica l’interesse milanista.

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Caratteristiche tecniche

Ramos è un attaccante moderno: si muove su tutto il fronte offensivo, attacca la profondità con tempismo e crea spazi per i compagni grazie ai suoi movimenti. Non è solo finalizzatore ma anche raccordo tra le linee, capace di giocare come centravanti puro o come riferimento più mobile. Il suo stacco di testa e la presenza in area completano un profilo versatile, adatto al calcio dinamico di Ruben Amorim.

I numeri

Nella stagione più recente Ramos ha partecipato a un numero consistente di gare: secondo i dati Opta ha totalizzato 50 presenze complessive e 13 gol in tutte le competizioni, per un rapporto minuti/gol che si attesta intorno a 1 gol ogni 145 minuti. Questi numeri confermano la sua capacità di incidere anche entrando a gara in corso.

Esperienza e impatto internazionale

Ramos è un elemento già affermato anche con la Nazionale portoghese: 26 presenze e 10 gol con la maglia del Portogallo, inclusa la celebre tripletta agli ottavi del Mondiale 2022 contro la Svizzera che ne ha accelerato la carriera.

Per il Milan Ramos rappresenta un investimento tecnico coerente: offre profondità, movimento e un rendimento verificabile su numeri concreti. La trattativa dipenderà da valutazioni economiche e dalla volontà del PSG di cederlo, ma sul piano tattico il portoghese è un profilo che può sposare il progetto rossonero.