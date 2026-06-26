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Como, colpo da 60 milioni: accordo per ricomprare Nico Paz! Il Real si tutela con una nuova clausola
Nico Paz torna al Como per 60 milioni: operazione chiusa, il Real inserisce una nuova clausola di riacquisto
Niente da fare per le altre pretendenti: il Como ha accelerato in modo decisivo e ha trovato l’accordo per riportare Nico Paz in riva al lago. Come riportato da Fabrizio Romano, il club lariano ha scelto di esercitare la possibilità di ricomprare il talento argentino dal Real Madrid per 60 milioni di euro, cifra fissata nella finestra di prelazione concessa dagli spagnoli.
Le merengues, però, si sono tutelate inserendo una nuova clausola di recompra, che consentirà loro di mantenere il controllo sul futuro del giocatore.
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La mossa del Real: prelazione al Como e valutazione diversa per gli altri club
Il Real Madrid aveva attivato nei giorni scorsi la clausola di recompra presente nel contratto di Paz, aprendo al Como una finestra esclusiva fino a fine mese per riacquistarlo a 60 milioni. Per tutte le altre società interessate, invece, la valutazione era stata fissata a 70 milioni.
Tra queste c’era anche l’Inter, che però non avrà modo di intervenire: il Como ha deciso di chiudere subito, sfruttando la prelazione.
L’accordo col Como: recompra del Real a 80 milioni
Il club lariano ha scelto di investire i 60 milioni richiesti, mentre il Real Madrid ha alzato la cifra della futura recompra a 80 milioni di euro, mantenendo così un margine di controllo sul percorso del giocatore.
Una strategia che conferma quanto il club spagnolo continui a credere nel talento di Paz, pur lasciandogli spazio per crescere altrove.
Nico Paz giocherà la Champions League con il Como
Con l’accordo ormai definito, Nico Paz sarà protagonista della prossima Champions League con il Como, un traguardo storico per il club e un palcoscenico ideale per un talento in piena ascesa.