Calcio Estero
Thiago Motta torna in panchina? Spunta la pista francese: lo Strasburgo avvia i contatti
Thiago Motta, possibile ripartenza in Ligue 1: lo Strasburgo fa il primo passo e avvia i contatti per l’ex Juventus
Per Thiago Motta potrebbe aprirsi un nuovo capitolo in Francia. Secondo Media Foot, l’ex allenatore della Juventus è infatti tra i principali candidati per la panchina dello Strasburgo, che ha già avviato i primi contatti esplorativi con il tecnico italo‑brasiliano. Motta è attualmente libero dopo l’esperienza in bianconero, conclusa con l’esonero del 23 marzo 2025.
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Perché piace allo Strasburgo: il modello Bologna convince
Il club alsaziano apprezza in modo particolare il percorso dell’allenatore, soprattutto il lavoro svolto al Bologna, dove si è distinto per un calcio organizzato, intenso e propositivo.
Nel suo curriculum pesano anche le esperienze con Genoa, Spezia e Juventus, oltre alla capacità di gestire gruppi internazionali grazie alla conoscenza di più lingue: un elemento considerato un valore aggiunto in un contesto multiculturale come quello dello Strasburgo.
Non è l’unico nome, ma resta tra i più accreditati
Lo Strasburgo sta valutando anche altri profili, ma Motta rimane una delle opzioni più solide nella lista. Le prossime settimane potrebbero risultare decisive per definire il nuovo allenatore del club francese.
Il contesto: ottavo posto e niente Europa
Nella stagione 2025‑26 lo Strasburgo ha chiuso all’ottavo posto in Ligue 1 e, di conseguenza, nel 2026‑27 non prenderà parte a nessuna competizione UEFA. Una situazione che potrebbe favorire un progetto tecnico più graduale, ideale per un allenatore abituato a costruire nel tempo.