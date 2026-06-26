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Inter, tutte le alternative per la fascia destra dopo il no di Palestra: spuntano anche Molina e Giay!
Inter, tutte le alternative per la fascia destra dopo il no di Palestra: spuntano anche Molina e Giay! I nomi sul taccuino dei dirigenti
L’Inter è al lavoro per individuare il nuovo esterno destro dopo l’addio di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid in seguito al pagamento della clausola rescissoria da 20 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra ha archiviato anche la delusione per il mancato arrivo di Marco Palestra, ormai destinato al Chelsea, e valuta con attenzione diversi profili per completare la corsia destra.
L’obiettivo è trovare un giocatore in grado di garantire qualità, affidabilità ed esperienza, senza però farsi condizionare dalla fretta. Il mercato offre più soluzioni e l’Inter vuole scegliere con attenzione il profilo più adatto alla rosa.
Inter mercato, Molina è il nome più caldo
Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i giocatori più apprezzati resta Nahuel Molina, esterno argentino dell’Atletico Madrid. Il calciatore è seguito da tempo dai nerazzurri, già dai tempi della sua esperienza all’Udinese, e rappresenterebbe una soluzione di alto livello per sostituire Dumfries.
La trattativa con il club spagnolo, però, si preannuncia complessa. La valutazione di Molina si aggira intorno ai 30 milioni di euro, anche se l’Inter potrebbe provare ad abbassare la cifra attraverso una negoziazione. Sul giocatore resta vigile anche la Roma, altro elemento da tenere in considerazione.
Inter mercato, Giay e Dodò tra le alternative
Un altro profilo valutato è Agustin Giay del Palmeiras, classe 2004 considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano. Il club brasiliano valuta il cartellino circa 20 milioni di euro, cifra importante ma più contenuta rispetto ad altre piste.
Tra le alternative figura anche Dodò della Fiorentina, soluzione potenzialmente meno onerosa ma con caratteristiche diverse rispetto a Dumfries. Resta inoltre nella lista Brooke Norton-Cuffy, già seguito dalla dirigenza nerazzurra nei mesi scorsi.
Inter mercato, piste costose e ipotesi Cambiaso
Più complicate, invece, le soluzioni che portano a Moussa Diaby e Michael Kayode, entrambi valutati intorno ai 40 milioni di euro. Sullo sfondo resta anche l’ipotesi Andrea Cambiaso, con Davide Frattesi che potrebbe eventualmente entrare nei ragionamenti come pedina di scambio.
L’Inter continua quindi a studiare il mercato: il dopo Dumfries è una priorità, ma la scelta dovrà essere sostenibile e funzionale al progetto tecnico nerazzurro.