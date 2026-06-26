Raphinha, scoppia caso economico in Brasile: disputa familiare sui diritti d’immagine dell’attaccante del Barcellona, i dettagli

Arrivano indiscrezioni clamorose dal Brasile sulla situazione economica di Raphinha, esterno del Barcellona attualmente impegnato con la nazionale verdeoro ai Mondiali, anche se fermo per infortunio. A far discutere sono alcune dichiarazioni dell’ex calciatore Vampeta, che ha parlato di un presunto problema familiare legato alla gestione dei proventi del giocatore.

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La vicenda, secondo quanto emerso, riguarderebbe una disputa interna con il padre di Raphinha e avrebbe preso forma dopo un episodio legato a un investimento immobiliare. Il calciatore e la moglie avrebbero infatti provato ad acquistare un palazzo dal valore di circa 10 milioni di euro, arrivando a concordare l’operazione. Al momento della firma, però, sarebbe emersa l’impossibilità di coprire l’intero valore dell’immobile.

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Raphinha Barcellona, la scoperta sui diritti d’immagine

La situazione avrebbe lasciato sorpresa la coppia, spingendo la moglie del giocatore a riunire la famiglia per capire l’origine del problema. In quel momento, secondo la ricostruzione circolata in Brasile, Raphinha avrebbe scoperto un dettaglio significativo: l’80% dei suoi diritti d’immagine sarebbe destinato al padre, mentre al calciatore resterebbe soltanto il 20%.

Un aspetto che, se confermato, spiegherebbe la difficoltà incontrata nell’operazione immobiliare. Pur percependo uno stipendio importante da calciatore del Barcellona, Raphinha avrebbe quindi una disponibilità economica diversa rispetto a quella immaginata, proprio a causa della distribuzione dei ricavi legati alla sua immagine.

Raphinha Barcellona, una vicenda da chiarire

Il caso resta ancora da verificare nei dettagli, ma in Brasile la notizia ha già fatto molto rumore. Raphinha, intanto, resta concentrato sul recupero dall’infortunio e sul percorso della nazionale verdeoro ai Mondiali.

La vicenda familiare ed economica, però, rischia di diventare un tema importante attorno al giocatore, soprattutto per il peso dei diritti d’immagine nella carriera di un calciatore di livello internazionale.