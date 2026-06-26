Nico Paz apre all’Inter! Via libera anche da parte di Oaktree, si tratta col Real Madrid: il piano d’azione per portare l’argentino a Milano

L’Inter si muove con decisione su Nico Paz. Dopo gli ultimi sviluppi tra Real Madrid e Como, il club nerazzurro ha fiutato la possibilità di inserirsi in una corsa che può diventare uno dei grandi temi del mercato estivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, da parte del talento argentino ci sarebbe apertura totale verso la destinazione nerazzurra.

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Il classe 2004 accoglierebbe con grande favore l’idea di restare in Serie A, trasferendosi in una squadra pronta a difendere lo scudetto e con l’ambizione di tornare protagonista in Champions League. Un ruolo importante potrebbe averlo anche il legame argentino del club: il padre Pablo Paz è amico storico di Javier Zanetti, con cui ha condiviso esperienze in nazionale, tra cui l’Olimpiade di Atlanta 1996 e il Mondiale di Francia 1998.

Nico Paz Inter, il Real Madrid ha ripreso il controllo del giocatore

La svolta è arrivata dopo il vertice tra Real Madrid e Como. Il club spagnolo ha esercitato il diritto di recompra, riportando formalmente Nico Paz sotto il proprio controllo. Al Como è stata offerta la possibilità di riacquistare il giocatore per 60 milioni di euro, con una nuova recompra a favore dei blancos fissata a 80 milioni per l’estate successiva.

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Uno scenario considerato troppo oneroso dal club lariano, che avrebbe deciso di fare un passo indietro. A quel punto l’argentino è tornato pienamente sul mercato, con l’Inter pronta a valutare l’affondo. Oaktree avrebbe già autorizzato la dirigenza a muoversi su un’operazione importante, anche più pesante rispetto a quella tentata per Marco Palestra.

Nico Paz Inter, Marotta e Florentino Perez possono aiutare la trattativa

Un altro elemento da considerare riguarda i rapporti tra Beppe Marotta e Florentino Perez, due presidenti che si conoscono e si stimano da tempo. Il dialogo tra Inter e Real Madrid potrebbe quindi partire su basi solide, anche se restano da chiarire le condizioni economiche.

Senza una nuova recompra, il prezzo di Nico Paz potrebbe salire fino a una base di almeno 70 milioni di euro. Se invece il Real Madrid aprisse a una formula simile a quella proposta al Como, l’operazione diventerebbe più sostenibile. La prudenza resta alta, ma il messaggio è chiaro: l’Inter ha iniziato la partita per Nico Paz.