U19, doppia tegola per l’Italia: Reggiani e Inacio out per decisione del Dortmund

Italia U19, doppio stop inatteso: Reggiani e Inacio non partiranno per gli Europei per scelta del Dortmund

Brutta notizia per l’Italia in vista degli Europei U19, in programma in Galles dal 28 giugno all’11 luglio. Gli Azzurrini dovranno infatti fare a meno di due tra i talenti più brillanti della rosa: Luca Reggiani e Samuele Inacio.

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Non è un problema fisico: il Dortmund nega la convocazione

Le assenze non sono legate a infortuni, ma a una scelta precisa del Borussia Dortmund, che ha deciso di non autorizzare la partecipazione dei due giocatori alla fase finale del torneo. Una decisione pesante, che priva il CT Alberto Bollini di due pedine fondamentali e lo costringe a rivedere i piani in vista dell’esordio.

Il cammino dell’Italia: Serbia, Croazia e Ucraina

L’Italia è inserita nel Gruppo B e debutterà il 29 giugno contro la Serbia, per poi affrontare Croazia e Ucraina il 2 e il 5 luglio.

L’obiettivo è duplice: disputare un torneo di alto livello e, soprattutto, centrare la qualificazione al Mondiale U20 del 2027, che si giocherà tra Azerbaigian e Uzbekistan.