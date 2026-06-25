Montella non arretra da ct della Turchia: «Non farò un passo indietro, i nostri giocatori hanno risentito delle critiche pesanti». Le sue parole

Vincenzo Montella alza la voce e difende il percorso della Turchia. Alla vigilia della sfida contro gli Stati Uniti, il ct ha parlato in conferenza stampa prendendo posizione dopo le critiche ricevute dalla nazionale turca nelle ultime settimane. Un intervento netto, con cui l’ex allenatore ha voluto proteggere il gruppo e ribadire la propria intenzione di restare alla guida della selezione.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il tema centrale è stato proprio il clima attorno alla squadra. Montella ha sottolineato quanto le critiche possano aver inciso sul rendimento dei suoi giocatori: «Credo che i nostri giocatori abbiamo risentito delle pesanti critiche ricevute. Perché dobbiamo essere distruttivi? Non sarebbe stato meglio unirci tutti sotto la bandiera turca?».

Montella Turchia, nessuna ipotesi dimissioni

Il commissario tecnico ha poi escluso con decisione qualsiasi passo indietro, respingendo le voci su un possibile addio alla panchina turca. Montella ha riconosciuto gli errori commessi, ma ha rivendicato la volontà di andare avanti con il proprio lavoro.

DIMISSIONI – «Nessuno è impeccabile, nemmeno io. Faccio sbagli continuamente, così come ne fa l’intera squadra. Lasciare l’incarico? Assolutamente no, non farò un passo indietro. Chi spera in un mio addio dovrà rassegnarsi: non è un’opzione che si verificherà».

Parole chiare, che confermano la determinazione del tecnico nel proseguire il percorso con la Turchia, nonostante il momento complesso e le pressioni esterne.

Montella Turchia, l’analisi dei dati offensivi

Nel corso della conferenza, Montella ha voluto anche analizzare le prestazioni della sua squadra dal punto di vista dei numeri, soffermandosi sulla produzione offensiva e sulla capacità di arrivare negli ultimi metri.

DATI – «Analizzando i dati sulle manovre offensive dentro e vicino all’area avversaria, risultiamo tra i migliori. Basterebbe aver realizzato un’unica rete per leggere oggi opinioni del tutto differenti».

Montella Turchia, fiducia da squadra e presidente

Il ct ha infine ribadito di sentire il sostegno dell’ambiente interno, dalla squadra fino alla presidenza. Montella ha spiegato di voler continuare con passione, senza cedere alle pressioni.

FIDUCIA – «Sento l’appoggio sia della squadra che del presidente. Nei momenti di difficoltà è facile fare terra bruciata, ma lui ha dimostrato grande lungimiranza proponendo spunti costruttivi, senza accampare scuse. Ho guidato la Turchia mettendoci tutta la mia passione. Chi si aspetta che io mi faccia da parte dovrà accettare la realtà, poiché non rassegnerò le dimissioni».