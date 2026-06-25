Moviola Ecuador Germania: gli episodi dubbi del match, valido per la terza giornata dei Mondiali 2026

Moviola Ecuador Germania: gli episodi dubbi del match diretto da Tori Penso, valido per la terza giornata dei Mondiali 2026.

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PRIMO TEMPO

Subito un caso importante: sul gol di Sané c’è un sombrero di Pavlovic che coni tacchetti colpisce Vite, la rte viene convalidata, evidentemente si ritiene che sia stato il giocatore dell’Ecuador a mettere la testa sul palleggio del tedesco che era in possesso di palla. Va detto che la direttrice di gara non viene mandata al monitor per una sua valutazione, peraltro lei era ben posizionata, molto vicino all’azione. L’Ecuador protesta anche dopo l’1-1 per una pressione su Kimmich ritenuta fallosa, il contatto è abbastanza lieve e il giocatore del Bayern furbescamente si lascia cadere. Al 37′ l’arbitra si trova sulla traiettoria del pallone al limite dell’area dell’Ecuador, ovviamente fa riprendere il gioco assegnando la palla alla Germania. Il primo ammonito arriva a pochi minuti dall’intervallo: lo merita Hincapie per una prolungata trattenuta su Sané; pochi secondi dopo si ribalta la situazione, il giallo lo riceve Pavlovic che ostacola Valencia. Per la Germania questo è il primo cartellino dopo 3 partite. I minuti di recupero sono 4. Si va al riposo, nettamente sbilanciato il dato dei falli commessi, ben il triplo da parte dell’Ecuador: 9 a 3.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con un calcio di rigore accordato dall’arbitra per una forbice di Ordonez su Havertz: il Var richiama Tori Penso perchè l’azione ha in partenza un fallo di Sané su Vite che è sfuggito, il monitor giustamente aiuta a cambiare la decisione sul penalty. Cartellino per Franco per comportamento antisportivo, impedisce la battuta di una punizione. Sfida ricca di contrasti, non facile da dirigere ancor più considerando che l’arbitra non ha convinto nessuna delle due squadre in alcune decisioni importanti. Nella ripresa su qualche intervento duro Tori Penso interviene prontamente, pur non estraendo cartellini. Inevitavbile quello all’89’ per Plata, l’autore del 2-1, che entra per falciare Musiala e lo fa nettamente sull’out sinistro. L’extra-time è molto più lungo della prima frazione di gioco, sono 7 minuti. Si chiude una gara spigolosa, con 25 falli complessivi: 15 da parte dell’Ecuador, decisamente più stimolato e vincente; 10 sono stati quelli dei tedeschi.