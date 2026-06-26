Fiorentina, colpo Viery! Chi è il difensore in arrivo dal Gremio: cessione record per il club brasiliano. Cifre e dettagli dell’operazione

La Fiorentina è pronta a chiudere il primo colpo del mercato estivo targato Fabio Paratici. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky, il club viola è ormai in fase avanzata per Viery Fernandes Santos Lopes, difensore centrale brasiliano classe 2005 di proprietà del Gremio.

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L’operazione dovrebbe essere definita sulla base di circa 13 milioni di euro più bonus. In Brasile, però, si parla di una cifra complessiva destinata a superare i 17 milioni di euro: numeri che renderebbero Viery la cessione più importante di un difensore nella storia del club gaúcho. Per la Fiorentina, invece, sarebbe l’investimento più alto mai effettuato per un centrale, superando quello sostenuto per Marin Pongracic.

Viery Fiorentina, un investimento pesante per il futuro

Il profilo scelto dalla Fiorentina conferma la volontà del club di puntare su talenti giovani ma già pronti a entrare in un contesto competitivo. Viery è considerato uno dei difensori più interessanti del panorama brasiliano nel suo ruolo, grazie a una combinazione di fisicità, piede mancino e margini di crescita importanti.

Nato a Ubá, nello stato di Minas Gerais, il 2 gennaio 2005, il centrale è cresciuto nel settore giovanile del Gremio, che lo aveva tesserato nel 2015, quando aveva appena 10 anni.

Viery Fiorentina, caratteristiche tecniche e fisiche

Alto 1,87 metri, Viery è un difensore centrale mancino dotato di una struttura fisica già importante. Il suo ruolo naturale è quello di centrale, ma nel corso della crescita è stato impiegato anche da terzino sinistro, soluzione che ne conferma una buona duttilità tattica.

Il debutto in prima squadra è arrivato il 27 gennaio 2025, in una gara del Campeonato Gaúcho contro il Caxias. La svolta, però, è arrivata con Luís Castro, che dall’inizio del 2026 gli ha dato maggiore continuità nel ruolo naturale.

Da quel momento Viery è diventato titolare, ha rinnovato il contratto fino a dicembre 2029 e ha contribuito alla conquista del Campeonato Gaúcho. Ora la Fiorentina è pronta a portarlo in Serie A per aprire un nuovo capitolo della sua carriera.