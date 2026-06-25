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Atalanta, passi avanti importanti per Gaetano: le parti si avvicinano verso l’intesa definitiva
Atalanta, arrivano segnali incoraggianti nella trattativa per Gaetano: le parti convergono verso l’accordo finale
L’Atalanta continua a muoversi con decisione per Gianluca Gaetano. Nelle ultime ore i contatti tra le parti si sono intensificati e la distanza si è ridotta sensibilmente, segnale di una trattativa ormai entrata nella sua fase più calda. Sul tavolo c’è una proposta da 11 milioni di euro più bonus, cifra che rappresenta la base su cui i club stanno ragionando per arrivare all’intesa definitiva. Lo riporta Di Marzio.
I dialoghi proseguono per sistemare gli ultimi dettagli economici e contrattuali, con l’obiettivo di chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile. La sensazione è che la fumata bianca possa arrivare non appena verranno limati gli aspetti finali dell’accordo.
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Dopo il nodo Ederson, nuovi movimenti in mediana
Parallelamente, l’Atalanta sta monitorando con attenzione la situazione legata a Ederson, altro dossier centrale per la costruzione del centrocampo. Una volta definito il futuro del brasiliano, il club bergamasco è pronto a intervenire nuovamente sulla mediana per completare il reparto.
Tra i profili considerati credibili restano Højbjerg e Jashari, due nomi che continuano a essere valutati con attenzione e che potrebbero diventare obiettivi concreti nelle prossime settimane, a seconda degli sviluppi.