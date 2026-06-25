Juve Milan, doppia svolta offensiva: intesa con Kolo Muani per i bianconeri, Gonçalo Ramos obiettivo numero uno dei rossoneri

La Juventus entra nel vivo dell’operazione Randal Kolo Muani. Dopo settimane di contatti, il club bianconero ha definito nella giornata di oggi l’intesa con l’attaccante francese e può ora concentrare tutti gli sforzi sulla trattativa con il Paris Saint‑Germain per trovare l’accordo definitivo.

Una giornata chiave: summit con Spalletti, CdA e confronto con Elkann

Quella odierna è stata una giornata particolarmente intensa per la Juventus. Prima un incontro con Luciano Spalletti, poi il Consiglio di Amministrazione e infine nuovi confronti con John Elkann per definire le strategie future, sia sul mercato sia sul piano sportivo.

Il CdA ha dato il via libera all’operazione Kolo Muani, permettendo al club di procedere con decisione.

Intesa raggiunta: cinque anni di contratto per Kolo Muani

La Juventus ha trovato un accordo di massima con il giocatore: Kolo Muani ha dato il proprio assenso al trasferimento in bianconero e l’intesa prevede un contratto quinquennale.

Ora il focus si sposta sui contatti con il PSG, dove resta ancora distanza tra i club. La trattativa non sarà rapida, ma la Juve ha finalmente in mano il sì del giocatore.

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Milan, avanti per Gonçalo Ramos: è la prima scelta per l’attacco

Parallelamente, il Milan prosegue il suo percorso per Gonçalo Ramos, considerato la priorità per il ruolo di centravanti. Ci sono già stati i primi contatti con l’agente Jorge Mendes e cresce la possibilità che il portoghese diventi il nuovo numero 9 rossonero.

Un portoghese per Amorim, dunque: il club sta lavorando per portargli l’attaccante del PSG, che ha già espresso gradimento per la destinazione.

I numeri di Gonçalo Ramos

Ramos, che in passato era stato valutato anche da Tare e Allegri, ha disputato 131 partite con il PSG, pur senza essere quasi mai il titolare nelle scelte di Luis Enrique. Nonostante ciò, il rendimento resta significativo: 45 gol e 10 assist.

Prima dell’esperienza parigina, aveva segnato 41 reti in 106 partite con il Benfica, il club in cui è cresciuto.