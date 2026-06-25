Ecuador Germania, la partita di Havertz: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante nella terza gara del Mondiale

Uno dei protagonisti annunciati di Ecuador Germania, la gara del terzo turno del gruppo E al Mondiale 2026, è senza dubbio Kai Havertz: a dispetto delle previsioni, che facevano pensare a Undav titolare, Nagelsmann punta ancora sill’

La partita di Havertz

PRIMO TEMPO

Già al primo minuto lancio su di lui e corpo a corpo con Ordonez che vince il duello. Nel primo quarto d’ora attacco tedesco vivace, Havertz finora è poco coinvolto. Al 17′ buona sponda ad aprire un corridoio per la corsa da Raum, chiude la difesa dell’Ecuador. Al 21′ è chiamato ad aiutare l’inizio di una ripartenza, il controllo è sbagliato. Al 25′ impatta di testa, sfera bloccata da Galindez, il cross di Raum è preciso ma troppo lento. Al 33′ Neuer lo cerca con un lancio, Havertz spizza di testa ma non c’è nessun compagno vicino a lui. Al 45′ al limite prova un filtrante per Raum, idea intelligente che non riesce a realizzarsi. Nel recupero va ad aiutare la fase difensiva al cospetto di una manovra tambureggiante dei sudamericani. All’ultimo secondo anticipato nettamente da Pacho, Havertz chiude per terra un primo tempo trascorso senza spunti significativi.

SECONDO TEMPO

Dopo pochi secondi Havertz guadagna un rigore per un intervento di Ordonez in area di rigore: la decisione viene corretta dal Var perché in precedenza c’è un fallo di Sané che condiziona l’azione. Al 51′ buona spizzata di testa per mettere in moto Sané. Poco dopo errore di Pacho a metà campo, Havertz serve Musiala un po’ corto, il compagno è costretto a rallentare l’azione. La sua partita finisce all’ora di gioco: al suo posto Nagelsmann mette dentro Undav, un cambio più che prevedibile. Prestazione insufficiente per il numero 7: solo 24 i palloni toccati, nessun dribbling effettuato, 8 le palle perse, una conclusione di testa innocua.