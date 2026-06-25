Como, primi nomi per il dopo Nico Paz: Liberali e Vergara nel mirino dei lariani anche per via di una regola per le liste Champions League

Il Como inizia a muoversi sul mercato con uno scenario ben preciso sullo sfondo: il possibile addio di Nico Paz. Dopo l’incontro avuto oggi con il Real Madrid, il club biancazzurro resta in attesa di capire quali saranno le decisioni definitive dei blancos sul futuro del talento argentino. La situazione resta aperta, anche perché sul giocatore continuano a esserci l’attenzione dell’Inter e l’interesse di diverse big europee.

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Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società allenata da Cesc Fabregas sta già valutando alcuni profili per non farsi trovare impreparata nel caso in cui Nico Paz dovesse lasciare l’Italia e tornare definitivamente al Real Madrid. L’obiettivo è individuare un calciatore di qualità, giovane e funzionale al progetto tecnico, ma anche compatibile con le esigenze legate alla lista Champions League 2026/2027.

Como mercato, Liberali piace da tempo alla dirigenza

Il primo nome seguito con attenzione è quello di Mattia Liberali, ex Milan reduce da una stagione molto positiva in Serie B con il Catanzaro. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 6 milioni di euro, cifra considerata accessibile per un club che vuole alzare il livello della rosa senza perdere di vista sostenibilità e prospettiva.

Liberali è un profilo che piace da tempo alla dirigenza del Como, anche per la sua formazione italiana e per la capacità di muoversi tra le linee. In caso di partenza di Nico Paz, potrebbe rappresentare una soluzione interessante per garantire talento, creatività e margini di crescita.

Como mercato, Vergara pista complessa con il Napoli

L’altro nome è quello di Antonio Vergara, di proprietà del Napoli. La pista, però, appare decisamente più complicata. Il club campano non vorrebbe privarsi del giocatore e lo valuta intorno ai 30 milioni di euro, una cifra molto alta. Inoltre, il Napoli sarebbe intenzionato a proporgli il rinnovo del contratto, lasciando aperta una cessione solo davanti a offerte fuori mercato.

Per il Como, dunque, il casting è appena iniziato: due profili italiani, entrambi utili anche in ottica lista europea, per preparare l’eventuale dopo Nico Paz.