Terminato l’incontro per Nico Paz, il Real Madrid lo riscatta! Il Como ha fino a lunedì per comprarlo, altrimenti occhio all’Inter: cifre e scenari

Calciomercato news: il futuro di Nico Paz entra in una fase decisiva. Dopo l’incontro tra Real Madrid e Como, arrivano le prime certezze sul destino del talento argentino, oggi protagonista anche al Mondiale americano. I Blancos hanno scelto di esercitare la recompra, rimettendo di fatto il giocatore al centro del mercato internazionale e aprendo scenari molto interessanti anche per l’Inter.

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A fare il punto è stato Fabrizio Romano, che ha chiarito la posizione del club spagnolo: «Il Real Madrid ha esercitato ufficialmente la recompra per Nico Paz a 9 milioni. Da oggi a lunedì, il Como potrà comprare il giocatore a 60 mln. Altrimenti, dalla prossima settimana Nico Paz sarà sul mercato per più di 60 milioni».

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Nico Paz Inter, il Como valuta ma la cifra è molto alta

La palla passa ora al Como, che avrà poco tempo per decidere se acquistare il cartellino di Nico Paz alle condizioni fissate dal Real Madrid. La richiesta da 60 milioni di euro rappresenta un investimento molto pesante per il club lariano, nonostante il ruolo centrale assunto dall’argentino nel progetto tecnico.

L’idea del Real Madrid è chiara: esercitare il diritto di riacquisto e poi monetizzare il talento del giocatore, nel caso in cui il Como non dovesse accettare la proposta. A quel punto si aprirebbe una vera e propria asta internazionale, con diversi club pronti a inserirsi.

Nico Paz Inter, i nerazzurri osservano con grande attenzione

Tra le società più interessate c’è l’Inter, che segue Nico Paz da tempo e potrebbe entrare in scena qualora il Como decidesse di non pareggiare le richieste del Real Madrid. I nerazzurri, per ora, restano alla finestra, ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente nelle prossime ore.

A confermare le difficoltà del club lariano è stato anche Gianluca Di Marzio su X: «Il Como non sembra intenzionato a presentare offerte alle cifre richieste dal Real Madrid».

Lo scenario, dunque, resta aperto. Nico Paz è tornato formalmente sotto il controllo del Real Madrid, il Como riflette e l’Inter osserva da posizione sempre più interessata. La prossima settimana potrebbe trasformarsi in uno snodo decisivo per uno dei nomi più caldi del mercato.