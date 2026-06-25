L’offerta biennale del Panathinaikos supera quella dell’Inter e convince De Vrij: addio ai nerazzurri sempre più vicino

Inter news: i nerazzurri si preparano a salutare un altro protagonista delle ultime stagioni. Dopo le possibili uscite di Francesco Acerbi e Matteo Darmian, anche Stefan de Vrij sarebbe ormai vicino a lasciare il club nerazzurro per intraprendere una nuova esperienza all’estero.

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Il difensore olandese avrebbe dato il proprio assenso al trasferimento al Panathinaikos, società che nelle ultime settimane ha intensificato i contatti con il giocatore e il suo entourage per arrivare a un’intesa definitiva. Alla base della scelta ci sarebbe soprattutto la differenza tra le proposte contrattuali: i greci avrebbero messo sul tavolo un accordo biennale, mentre l’Inter avrebbe offerto un rinnovo di un solo anno, ritenuto meno convincente dal classe 1992.

Perché De Vrij dice sì alla Grecia

La prospettiva di un contratto più lungo e stabile avrebbe spinto l’ex Lazio a orientarsi verso la destinazione greca, chiudendo così una lunga parentesi in maglia nerazzurra fatta di successi, esperienza e leadership. Per De Vrij si tratterebbe di un nuovo capitolo dopo anni da punto fermo della difesa interista.

Inter, un altro tassello storico verso l’uscita

Qualora l’operazione venisse definita nelle prossime settimane, l’Inter perderebbe un altro elemento storico del proprio reparto arretrato. Una partenza che aprirebbe inevitabilmente la strada a nuove scelte e a una riorganizzazione profonda della difesa nerazzurra in vista della prossima stagione.