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Juventus, idea Kang‑in Lee nei dialoghi con il PSG: nasce una pista alternativa a Brahim Díaz
Juventus, nei dialoghi col PSG prende quota l’idea Kang‑in Lee: alternativa concreta a Brahim Díaz, le ultimissime
Calciomercato Juventus ultimissime news: i canali sempre più intensi tra Torino e Parigi potrebbero aprire scenari inattesi per il reparto offensivo dei bianconeri. Secondo le ultime indicazioni, i vertici bianconeri stanno valutando con grande interesse la pista Kang‑in Lee per rinforzare la trequarti.
Un’idea nata anche dalle difficoltà incontrate per arrivare a Brahim Díaz: il fantasista del Real Madrid ha infatti ribadito la volontà di restare in Spagna e giocarsi le proprie chance con le Merengues, nonostante il rischio di trovare poco spazio nelle rotazioni di José Mourinho.
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Contatti con il PSG: il nome di Kang‑in nei dialoghi per Kolo Muani
Di fronte al muro alzato da Brahim, il profilo del talento sudcoreano è emerso nei colloqui che la dirigenza bianconera sta portando avanti con il Paris Saint‑Germain nell’ambito dell’operazione Randal Kolo Muani. Il classe 2001 potrebbe lasciare Parigi dopo aver vinto diversi trofei ma con un minutaggio ritenuto insufficiente rispetto alle sue ambizioni.
Kang‑in vedrebbe con entusiasmo un trasferimento in Serie A: considera la Juventus il contesto ideale per trovare continuità, spazio e centralità tecnica.
Un profilo perfetto per Spalletti, ma l’incastro economico è complesso
Le caratteristiche dell’ex Maiorca si sposerebbero alla perfezione con le idee di Luciano Spalletti, da sempre attratto da giocatori rapidi, duttili e creativi sulla trequarti. I contatti tra i club proseguiranno in modo riservato, con l’amministratore delegato Giovanni Carnevali pronto a sfruttare gli ottimi rapporti con i campioni d’Europa.
L’operazione resta legata a un incastro economico complesso e alla formula del trasferimento, ma la Juventus è intenzionata a fare sul serio per regalare ai tifosi un colpo internazionale capace di alzare il livello qualitativo della squadra.