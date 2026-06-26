Mondiali
Pagelle Senegal Iraq: Sulaka, rosso fatale! Gueye e Sarr seminano il panico – VOTI
Pagelle Senegal Iraq: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026
Pagelle Senegal Iraq: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026
SENEGAL: Diaw 6; Diatta 6, Jakobs 6, Niakhaté 6, Seck 7 (58′ Ciss 6); Gueye I. 6, Camara L. 6,5 (57′ Jackson 6); I. Diarra 7 (57′ Gueye 8); Sarr 7,5 (81′ Diao SV), Mané 6,5; Mbaye 6,5 (57′ Ndiaye 7). All. Thiaw 8
IRAQ: Basil 5 (46′ Hassan 5); Putros 5, Hashem 4,5, Sulaka 4, Doski 5; Al Ammari 5; Jasim 5 (58′ Al Reeshawee 5), Bayesh 5, Iqbal 5 (67′ Yakob 6), Qasem 6 (16′ Younis 5.5); Al Hamadi 5 (58′ Yousif 5). All. Arnold 5