Goncalo Ramos al Milan, è fatta! Accordo trovato per l’attaccante portoghese. Firma-record per i rossoneri, superato il primato di Leao

Goncalo Ramos al Milan, è fatta! L’attaccante portoghese ha trovato l’accordo con i rossoneri, firma record per superare Leao

La sessione estiva dei trasferimenti regala il botto più atteso e spettacolare per il Milan, infiammando la piazza rossonera con un’operazione di livello internazionale. La complessa trattativa per portare sotto la Madonnina Gonçalo Ramos ha infatti raggiunto la definitiva fumata bianca. Secondo Fabrizio Romano, è stato raggiunto l’accordo tra i club ed è arrivato il via libera totale anche per quanto riguarda i termini personali del giocatore. Un blitz strategico che permette alla dirigenza di assicurarsi la prima scelta assoluta per il reparto avanzato, bruciando sul tempo una folta concorrenza continentale.

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Una firma record per la storia del Milan: superato il primato di Leão

I vertici di Via Aldo Rossi hanno deciso di rompere gli indugi sul budget, autorizzando un investimento straordinario che testimonia le grandissime ambizioni della proprietà per i prossimi anni. L’acquisto del centravanti portoghese rappresenta a tutti gli effetti una firma record per il Milan, un’operazione che riscrive la storia economica recente del sodalizio milanese.

La spesa complessiva andrà infatti a superare il precedente record societario stabilito per l’acquisto di Rafael Leão, che era di 50 milioni di euro. La cifra finale che verrà versata nelle casse del Paris Saint-Germain sarà di molto superiore a questa base, attorno ai 70 milioni di euro bonus compresi. Un segnale di forza impressionante lanciato a tutta la Serie A e alle grandi potenze del calcio europeo.

Intesa blindata con il calciatore: decisivo il ruolo di Jorge Mendes

A spianare definitivamente la strada verso la conclusione positiva dell’affare è stato il totale accordo anche da parte del giocatore. Gonçalo Ramos, desideroso di trovare una piazza che lo mettesse al centro del villaggio tecnico, ha sposato con entusiasmo il progetto prospettatogli dalla dirigenza milanista, dando l’assoluta precedenza ai colori rossoneri rispetto alle ricche sirene della Premier League e della Turchia.

Un ruolo cruciale nella cabina di regia dell’operazione è stato svolto dal super-agente Jorge Mendes, il cui lavoro diplomatico ha permesso di incastrare rapidamente le richieste del giocatore con i parametri finanziari del club italiano.