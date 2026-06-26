Nessun accordo sul rinnovo di contratto: Zaniolo e l’Udinese non trovano ancora l’intesa economica. Le ultimissime

L’Udinese e Nicolò Zaniolo non hanno ancora trovato un accordo per il nuovo ingaggio. I dialoghi vanno avanti da prima del 15 giugno, data in cui il club friulano ha formalizzato l’esercizio del diritto di riscatto, mantenendo la promessa di tornare al tavolo per ridiscutere i termini economici.

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Zaniolo aveva firmato sul gong dell’ultimo mercato e l’impegno dell’Udinese era quello di definire un nuovo accordo prima dell’inizio della prossima stagione. Le parti hanno continuato a confrontarsi nelle ultime settimane, ma la fumata bianca non è ancora arrivata.

Se la situazione non dovesse sbloccarsi, il giocatore valuterà la possibilità di guardarsi attorno e prendere in considerazione un nuovo progetto.

In sintesi, il futuro è ancora un rebus: la trattativa è ancora aperta e dipenderà da tre fattori chiave: la volontà del giocatore, l’offerta economica concreta che arriverà all’Udinese e la formula contrattuale proposta dalle squadre interessate; nelle prossime settimane, con l’avvio ufficiale del mercato estivo, è probabile che emergano contatti più definiti e possibili offerte formali.



