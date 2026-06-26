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Milan, Massimo Calvelli è il nuovo CEO: continuità e strategia al centro del progetto
Milan, arriva la svolta ai vertici: Massimo Calvelli è il nuovo CEO. Pubblicata la nota ufficiale dei rossoneri
Il Milan ha ufficializzato la nomina di Massimo Calvelli come nuovo Chief Executive Officer del club. Già membro del Consiglio d’Amministrazione dall’autunno scorso e operativo con le deleghe assunte dopo la fine del rapporto con Giorgio Furlani, Calvelli consolida così il proprio ruolo alla guida di via Aldo Rossi.
Una scelta che punta a garantire continuità gestionale e a imprimere una spinta strategica immediata all’intera struttura rossonera.
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La visione RedBird e l’ambizione di Cardinale
Oltre alla carica di CEO del Milan, Calvelli manterrà anche i ruoli di CEO International del RedBird Development Group e di Operating Partner di RedBird Capital Partners.
Questa nomina riflette il modello operativo di RedBird, basato su una visione d’investimento di lungo periodo unita a competenze manageriali integrate, pensate per accelerare l’esecuzione della strategia del club.
Prima dell’ingresso in RedBird, Calvelli ha guidato l’ATP come CEO dal 2020 al 2025 e ha maturato esperienze internazionali in realtà come Nike, Wilson Sporting Goods e Amer Sports, un percorso che rafforza ulteriormente il profilo manageriale scelto da Gerry Cardinale.
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