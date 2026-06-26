Blomberg non ha dubbi: «Italia? Non sono più forti come una volta. I Pirlo, i Del Piero, gli Inzaghi non li vedo più». Le parole

Ole Didrik Blomberg, centrocampista del Bodo/Glimt che ha eliminato l’Inter nell’ultima Champions League e segnato contro la Juventus nella fase campionato, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

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PAROLE – «Stiamo costruendo il nuovo stadio a Bodo, non vedo l’ora di vederlo. Per noi è impossibile avere un campo in erba, abbiamo il sintetico che è un elemento di difficoltà per le squadre italiane e un elemento di vantaggio per noi. Ma il calcio norvegese ha fatto molti passi avanti, ora ci sono almeno un paio di squadre che possono competere a livello europeo»

NORVEGIA – «Abbiamo una squadra molto forte, con giocatori importanti anche a livello internazionale. Ci hanno etichettati come il “dark horse” della competizione e questo attira molto l’attenzione. Per anni abbiamo avuto molte debolezze ma ora la squadra è solida, abbiamo giocatori molto forti soprattutto in attacco. Per me vince la Francia, ma ovviamente tifo per la Norvegia»

SULL’ITALIA – «Non sono più forti come una volta. L’Italia ha buoni giocatori, certo, ma i Pirlo, i Del Piero, gli Inzaghi io non li vedo più. Non so cosa manca, forse qualcosa nel modo in cui crescono i giovani, nel modo in cui si allenano fin da piccoli. Il calcio è cambiato molto negli ultimi anni, è diventato molto più fisico. La Serie A ha perso smalto ma resta nella top 4 dei migliori campionati al mondo»

MILAN – «Il Milan. Non perché lo tifassi da bambino ma perché è una delle ultime big italiane che mi manca».