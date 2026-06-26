Casa Milan, vertice decisivo: Cardinale traccia la rotta del futuro rossonero e spunta anche il nome di Alajbegovic

Il Milan è pronto a cambiare passo. Oggi, a Casa Milan, si è svolto un vertice di mercato di grande peso, alla presenza del patron Gerry Cardinale. All’incontro – durato oltre un’ora – hanno partecipato anche l’ad Massimo Calvelli e i responsabili dell’area sportiva: Hendrik Almstadt (Player Trading), Bobby Gardiner (Football Intelligence) e Donato Lomonte (scouting).

Durante il summit, Cardinale ha illustrato nel dettaglio il piano strategico per rilanciare il club, ribadendo la volontà della proprietà di soddisfare le richieste del nuovo allenatore Ruben Amorim.

Obiettivo numero uno: Gonçalo Ramos

Come riportato da SportMediaset, il primo grande obiettivo dell’estate rossonera riguarda l’attacco. Il Milan è pronto a investire 45 milioni di euro più bonus per Gonçalo Ramos, centravanti del PSG attualmente impegnato al Mondiale con il Portogallo.

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La dirigenza vuole accelerare per anticipare la forte concorrenza internazionale e consegnare ad Amorim un attaccante già pronto per il salto di qualità.

Il talento del futuro: Ibrahimovic stregato da Alajbegovic

Parallelamente al colpo per l’attacco, il Milan guarda anche al domani. Nel mirino c’è Kerim Alajbegovic, esterno classe 2007 del Bayer Leverkusen e protagonista al Mondiale con la Bosnia.

Il giovane talento ha impressionato l’intera area tecnica rossonera, ma soprattutto Zlatan Ibrahimovic, rimasto colpito dalla personalità e dalle qualità mostrate sul palcoscenico internazionale.

Il Milan punta così a un mix di esperienza e gioventù per tornare competitivo ai massimi livelli, in linea con le ambizioni di Amorim e della proprietà.

«Durante questo vertice, che durato un’ora abbondante, Cardinale ha illustrato il suo piano per il rilancio del Milan e ha ribadito la volontà di accontentare le richieste di Ruben Amorim sul mercato. Su questo fronte, il primo grande investimento sarà in attacco: è infatti pronta un’offerta da 45 milioni di euro più bonus per Gonçalo Ramos, centravanti del PSG attualmente impegnato al Mondiale con il Portogallo. Il Diavolo ha fretta di chiudere per anticipare la concorrenza».