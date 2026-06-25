Mourinho, le prime parole dopo il ritorno al Real Madrid: «Non vendiamo i prezzi pregiati! Cerco qualità dal mercato». Le parole dello Special One

Arrivano le prime parole di José Mourinho sulla sua seconda avventura al Real Madrid. Lo Special One, intervenuto nel podcast di Goal Beast Mode ON, ha affrontato diversi temi legati al suo ritorno alla Casa Blanca, con particolare attenzione al mercato e alla gestione dei giocatori più importanti della rosa.

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Il tecnico portoghese inizierà ufficialmente il proprio incarico all’inizio di luglio, dopo la firma su un contratto triennale che segna il ritorno al Bernabéu. Mourinho aveva già allenato il Real Madrid tra il 2010 e il 2013, conquistando tre trofei e lasciando un’impronta forte nella storia recente del club. Ora riparte dopo l’esonero di Xabi Alonso e l’addio di Alvaro Arbeloa, in un contesto segnato da risultati negativi e dalla necessità di ricostruire compattezza.

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Mourinho Real Madrid, nessuna rivoluzione tra i big

Nel corso del podcast con Adebayo Akinfenwa, Mourinho ha voluto chiarire subito un punto: il Real Madrid non intende smantellare la propria rosa né rinunciare ai suoi giocatori migliori.

MERCATO – «Non dovremmo parlare del Real Madrid, ma posso solo accennare a un piccolo punto. Ho letto in giro alcuni commenti: “José Mourinho arriverà qui e taglierà alcuni dei giocatori migliori che presumibilmente hanno avuto dei problemi durante la stagione’. No”. Voglio questi giocatori! Voglio i migliori. Ora devo trovare un modo per avere una squadra coesa e unita e non avere problemi come quelli che hanno avuto i miei predecessori nelle stagioni precedenti. Se hai difficoltà con i giocatori meno bravi, questo è un problema. I grandi giocatori restano grandi giocatori».

Parole nette, che allontanano l’idea di una campagna cessioni aggressiva. L’obiettivo del nuovo allenatore sarà invece quello di ricompattare il gruppo e valorizzare il talento già presente.

Mourinho Real Madrid, i rinforzi e l’identikit del giocatore ideale

Mourinho Real Madrid, i rinforzi e l’identikit del giocatore ideale – CalcioNews24.com

Il Real Madrid ha già rinforzato la rosa con gli arrivi di Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries dall’Inter, oltre al rientro di Nico Paz dal Como. Un mercato già importante, che potrebbe però non essere ancora concluso.

Alla domanda su cosa cerchi in un calciatore, Mourinho ha risposto così: «Qualità. A volte la gente dice: ‘Questo giocatore ha qualità incredibili, ma fisicamente non è molto al livello’. Quindi significa che non è al livello. ‘Questo giocatore ha qualità incredibili, ma non è costante, ha alti e bassi’. Quindi non è un grande giocatore».

Mourinho Real Madrid, il pacchetto completo come principio guida

Il tecnico ha poi completato il ragionamento, spiegando il profilo ideale per il suo Real Madrid: «Il grande giocatore deve essere un pacchetto completo. Deve essere tecnicamente bravo, fisicamente forte, mentalmente forte. Deve essere un calciatore che gioca di squadra. Questo è ciò che cerco. A volte ne hai tanti in squadra, ed è il paradiso, altre volte ne hai di meno e il lavoro è un po’ più difficile. Credo fermamente che una delle qualità di un allenatore sia anche quella di saper valorizzare i giocatori».

Il messaggio è chiaro: Mourinho vuole un Real Madrid competitivo, coeso e fondato sui grandi giocatori, non su una rivoluzione immediata.