Inter torna su Gianluca Mancini, Moretto sverla: «I nerazzurri sono molto attenti all’evoluzione del rapporto con i giallorossi»

News mercato Inter: secondo quanto riportato da Matteo Moretto durante una diretta sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’Inter avrebbe messo nel mirino Gianluca Mancini, attuale difensore centrale della Roma.

Perché piace Mancini: esperienza, carisma e profilo ideale per la difesa

L’interesse nerazzurro nasce dalla necessità di inserire esperienza nel reparto arretrato, soprattutto alla luce dell’addio di Acerbi e della probabile partenza di De Vrij. Il centrale giallorosso convince la dirigenza per carisma, fisicità e conoscenza approfondita della Serie A, caratteristiche ritenute fondamentali per completare la nuova linea difensiva.

Un profilo che risponde alle esigenze dell’Inter

Il classe ’96 rappresenta un profilo considerato affidabile e pronto, capace di garantire immediato impatto tecnico e caratteriale. Per questo motivo il suo nome è entrato con forza nelle valutazioni nerazzurre, in attesa di capire se ci saranno margini per un’eventuale trattativa con la Roma. Il punto di Moretto:

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MANCINI – «L’Inter, ovviamente, è alla ricerca di un difensore centrale, l’unica cosa che ti voglio ribadire è che, diciamo che l’Inter resta una spettatrice interessata di quella che è la trattativa per il rinnovo tra la Roma e Gianluca Mancini. Gianluca Mancini comunque ha un contratto in scadenza nel 2027, è vero che le parti sono molto vicine, ma sono molto vicine da tanto tempo, quindi insomma, adesso capiremo poi come andranno e come si svilupperanno le cose, ma l’Inter comunque resta, ripeto e ribadisco, una spettatrice interessata di questa situazione. Poi vi aggiorneremo e capiremo meglio le dinamiche nei prossimi giorni. ».