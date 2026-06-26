Niente lutto al braccio per la Francia: la FIFA nega l’autorizzazione in ricordo della madre di Deschamps

La FIFA nega il lutto al braccio alla Francia in ricordo della madre del ct Didier Deschamps. Niente autorizzazione

In occasione del delicato scontro della fase a gironi dei Mondiali 2026 contro la Norvegia, i calciatori della Francia non avranno la possibilità di scendere sul terreno di gioco esibendo la classica fascia nera sul braccio. Nelle ultime ore, infatti, i vertici del massimo organismo calcistico internazionale hanno respinto formalmente la richiesta di deroga avanzata dalla federazione transalpina.

Niente eccezioni al regolamento: bloccato il tributo dei Bleus

Le intenzioni del gruppo dei Bleus erano nobilissime e chiarissime: manifestare vicinanza e profondo cordoglio al proprio commissario tecnico, Didier Deschamps, colpito nei giorni scorsi dal gravissimo lutto per la scomparsa della madre. Le indiscrezioni della vigilia davano per scontata la presenza del simbolo di rispetto sulle maniche delle divise ufficiali. Tuttavia, la FIFA ha negato l’autorizzazione necessaria per apportare qualsiasi modifica all’equipaggiamento standard concordato per la rassegna iridata.

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A causa di questo rigido verdetto istituzionale, la compagine transalpina si ritrova costretta a rinunciare a un tributo visivo e immediato verso il proprio allenatore durante la partita di questa sera. I vertici svizzeri hanno applicato alla lettera i propri protocolli interni, che vietano l’esibizione di marchi, slogan o simboli personali, religiosi o politici senza una preventiva approvazione straordinaria.

Nonostante l’inflessibilità della federazione internazionale impedisca l’utilizzo del lutto al braccio, lo spogliatoio troverà indubbiamente modi alternativi per far sentire il proprio affetto al tecnico. La gara di oggi si carica così di una componente emotiva enorme per i calciatori, determinati a conquistare un successo da dedicare interamente alla propria guida in questo momento di profondo dolore privato.

La storica rigidità della Federazione Internazionale sulle divise

Non rappresenta certamente una novità la linea di assoluta fermezza mostrata dall’ente organizzatore su questo specifico fronte. Le direttive legate al vestiario e agli accessori per i Mondiali figurano da sempre tra le più severe e blindate del panorama sportivo globale. Ciò non toglie che la scelta abbia generato un forte moto di dissenso tra i sostenitori francesi, i quali speravano di vedere la propria squadra unita in un caloroso e visibile abbraccio virtuale verso la famiglia Deschamps.