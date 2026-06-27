Mondiali 2026, allarme infortuni! La Spagna perde Nico Williams e Yeremy Pino, Hien lascia il ritiro della Svezia e torna all’Atalanta

Mondiali 2026, gli infortuni di Nico Williams e Yeremy Pino preoccupano la Spagna. Hien dice addio alla competizione e lascia il ritiro della Svezia

Una notte dalle forti contrapposizioni emotive per le protagoniste dei Mondiali. Se da un lato il verdetto del campo premia le ambizioni sportive, dall’altro i bollettini medici gettano un’ombra pesante sul proseguimento del torneo, costringendo diversi top player a salutare anzitempo la competizione negli Stati Uniti.

Spagna prima nel girone, ma è emergenza esterni per De La Fuente

La selezione iberica supera di misura l’Uruguay per 1-0 grazie alla firma di Álex Baena e ipoteca il primato nel gruppo, staccando il pass per i sedicesimi di finale. Tuttavia, la gioia delle Furie Rosse è mitigata dalle pessime notizie provenienti dall’infermeria. Il danno maggiore riguarda Yeremy Pino: l’ala in forza al Crystal Palace, inserita nella ripresa, ha rimediato la frattura della clavicola. Un infortunio grave che rischia di estrometterlo definitivamente dalla Coppa del Mondo. Il commissario tecnico De La Fuente ha commentato l’accaduto manifestando profonda preoccupazione:

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«Purtroppo potrebbe trattarsi di una frattura alla clavicola, vedremo. Domani si sottoporrà ad alcuni esami. Sta soffrendo molto, e lo sforzo che ha fatto per arrivare fino alla fine della partita è stato straordinario, eroico. Gli sono molto grato, e i suoi compagni di squadra lo sono ancora di più».

Ad aggravare la situazione nel reparto offensivo si aggiunge lo stop di Nico Williams. L’esterno dell’Athletic Bilbao ha accusato un doloroso fastidio all’inguine dopo il suo ingresso in campo. Secondo le indiscrezioni diffuse da Mundo Deportivo, lo staff medico esprime forte pessimismo, specie considerando che il giocatore era appena rientrato da una delicata pubalgia. Questa emergenza sugli esterni costringe gli spagnoli a forzare i tempi per il recupero di Victor Muñoz (neo-acquisto del Liverpool), il quale si allena ancora a parte e resta in forte dubbio per il match del 2 luglio alle ore 21:00 contro una tra Austria e Algeria.

Tegola Svezia: Isak Hien lascia il ritiro e torna all’Atalanta

Non va certamente meglio alla compagine scandinava, che perde ufficialmente uno dei suoi leader difensivi insostituibili. La federazione svedese ha infatti annunciato il forfait di Isak Hien, costretto ad abbandonare definitivamente il torneo per fare immediato ritorno a Bergamo. Il centrale dell’Atalanta, sempre schierato dal primo minuto nella fase a gruppi, ha alzato bandiera bianca durante il match contro il Giappone.

Il commissario tecnico Graham Potter non ha nascosto il proprio dispiacere:

«È davvero un peccato per Isak e per tutti noi».

La conferma dell’entità dello stop è arrivata direttamente dal responsabile dello staff medico svedese, Jonas Werner, il quale ha chiarito la situazione clinica che costringerà il giocatore a un lungo stop:

«Isak ha riportato una lesione ai muscoli posteriori della coscia sinistra di entità tale da impedirgli di proseguire il Mondiale. Tornerà al suo club e l’infortunio lo terrà lontano dai campi di gioco per un certo periodo».